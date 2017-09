Høyre inne med fem mandater

– Jeg har troen, sier etter forholdene en ganske beskjeden Aleksander Stokkebø (H).

For skal vi tro NRKs prognose er Høyre det desidert største partiet i Rogaland med en oppslutning på rundt 30 prosent.

Det betyr fem mandater, og Aleksander Stokkebø (22) fra Stavanger må pakke kofferten og dra til Oslo og Stortinget.

– Ja, jeg ble skikkelig optimist da jeg så dette, sier han.

– Overveldet

Det er knapt mulig å høre noe i den øredøvende jubelen på partiets valgvake på Gaffel og Karaffel i Stavanger. Andrekandidat Tina Bru er rørt.

– Jeg er overveldet over at velgerne har vist oss ny tillit. Nå krysser vi fingrene for at resultatet holder seg, sier hun.

Fjerdekandidat Margret Hagerup fra Time er inne med god margin.

– Jeg har vært positiv lenge, og jeg håper jeg får med Stokkebø, sier hun.

Sjettemann blir også med

Og Hagerup får trolig med seg Aase Simonsen fra Karmøy, som står på sjetteplass og nå kan få en plass på Stortinget ettersom Bent Høie mest sannsynlig fortsetter som statsråd:

– De første tallene er mye bedre enn vi hadde håpet. Jeg ble veldig positivt overrasket. Tankene går til alle de lokale arbeiderne som har stått på. Det har vært en heidundrende mobilisering, og Erna har virkelig dratt lasset, sier Simonsen.

55-åringen hadde lite tro på stortingsplass under valgkampen.

– Men de siste ukene har vi hatt gode målinger, så da har jeg sett det som mulighet. Jeg er 55 år og har bare voksne unger og driver med politikk i Karmøy, så det går lett å svippe til Oslo.

– Jeg tar ingenting for gitt, men skjer det så er jeg klar. Det blir spennende utover kvelden, sier Simonsen.