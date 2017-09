Nav: Ledigheten faller for niende måned på rad

Det er niende måned på rad at arbeidsledigheten går ned, skriver Nav i sin rapport for august. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 9.300 personer og utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

– August er den niende måneden på rad med nedgang i den registrerte arbeidsledigheten. Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Statsminister Erna Solberg sier at ledigheten på 2,7 prosent er relativt lav for ledighet i Norgem også historisk sett.

– Vi vet det er ulike ledighetstall, men det som er gledelig er at ledigheten blant unge går ned, at veksten er på vei opp og at det skapes nye arbeidsplasser i Norge, sier hun.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommenterer augusttallene med at arbeidsmarkedet er i rask bedring.

– Ledighetstoppen etter oljeprissjokket er definitivt bak oss, og den positive utviklingen vi har hatt på arbeidsmarkedet gjennom 2017, fortsetter, sier Hauglie.

Saken oppdateres.