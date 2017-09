Øystein Hansen (Ap) nærmer seg stortingsplass

– Det der uttrykket om at hver stemmer teller har gitt nytt innhold for meg nå, sier Øystein Langholm Hansen (Ap).

Det har vært et heftig døgn for LO-toppen. Siden de første valgresultatetene tikkert inn mandag kveld, har han vært ute og inne og ute av Stortinget – og nå er han inne igjen. I alle fall etter at 99,8 prosent av stemmene er talt opp tirsdag kveld.

– Nå er tallene såpass klare at jeg har sluppet jubelen litt løs, sier han.

– Jeg har en lettrørt familie så det har kommet et par tårer i løpet av kvelden. Men først og fremst har dette gjort meg stolt av bakkemannskapet som drar og drar helt inn til siste minutt på søndag, og sørger for at vi får de stemmene som skal til.

Aps eneste seier

Det er Hansen og 22 år gamle Aleksander Stokkebø (H) som kniver om å kapre det siste direktemandatet fra Rogaland.

Hansen blir den fjerde representanten fra Ap – partiet vil da ha like mange rogalendinger på tinget som valgvinner Høyre. Og Rogaland blir det eneste fylket hvor Ap vinner et mandat i forhold til forrige valg.

For Stokkebø har ikke dette dramaet så mye å si. Siden Bent Høie etter all sannsynlighet fortsetter i regjering, havner 22-åringen på Stortinget som vararepresentant.

Store deler av valgkvelden viste tallene at Aleksander Stokkebø (22) var inne som Høyres femte mandat fra Rogaland. Foto: Marie von Krogh

– Aldri vært jevnere

Klokka 20 tirsdag kveld er Hansen inne med en margin på 187 stemmer, men noen timer tidligere var han ute med bare noen titalls stemmer.

– Jeg har aldri vært med på at det er så jevnt mellom to kandidater, sier Ragnhild Holte i Rogaland fylkeskommune.

Mandatfordeling i Rogaland Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 RESULTAT 99,8 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt 0 Ingen endring siden 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 1 1 opp fra 2013 AP Arbeiderpartiet + 1 1 opp fra 2013 SP Senterpartiet 0 Ingen endring siden 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti −1 1 ned fra 2013 V Venstre −1 1 ned fra 2013 H Høyre 0 Ingen endring siden 2013 FRP Fremskrittspartiet 0 Ingen endring siden 2013

Hun og kollegene skal nå kontrolltelle stemmene som har kommet inn fra kommunene i Rogaland. Først torsdag kveld er de ferdige, og først da er valgresultatet helt endelig.

Men Holte vedgår at de sjelden finner store avvik når de kontrollteller.

– Vi har aldri funnet feil i tellingen fra kommunene som har endret resultatetet, sier hun.

Tillatter ikke avvik

Men siden det er så jevnt mellom Hansen og Stokkebø vil ikke Holte og kollegene tillate et avvik på èn eneste stemme.

– Finner vi avvik, må vi telle om igjen – det har vi rutiner på, sier hun.

Grunnen til at resultatet lar vente på seg, er at kommunenes frist for å levere forhåndsstemmer først er klokka 17 dagen etter valgdagen.

LO-topp

Øystein Langholm Hansen, som i dag distriktssekerær i LO i Rogaland, har kjempet for stortingsplass i ett år. Ved forrige valg var han også fjerdekandidat, men tapte med noen tusen stemmer.

– Jeg er en talsmann for fagbevegelsen og en talsmann for arbeidslivssaker, og håper inderlig at jeg får brukt den kompetansen i arbeids- og sosialkomiteen eller i næringskomiteen, sier han.