Rogaland ble beste Ap-fylke

22,4 prosent og 0,2 prosentpoeng tilbake fra stortingsvalget i 2013 er fasit for Arbeiderpartiet i Rogaland etter mandagens stortingsvalg. Den marginale tilbakegangen i Rogaland er desidert lavest i landet. I alle de atten andre fylkene går partiet tilbake med minst ett prosentpoeng.

– Jeg er ikke fornøyd med resultatet i Rogaland. Vi hadde høyere ambisjoner. Likevel er det slik at vi går tilbake nasjonalt, mens vi i Rogaland greier å holde fortet. Jeg vil berømme partiorganisasjonen i Rogaland for den jobben de har gjort, sier Hadia Tajik.

– Det er vanskelig å si hvorfor resultatet ble slik, men vi kommer til å gjøre en evaluering av valgkampen. Slik at vi kan bli enda flinkere, sier Hadia Tajik. Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

Hun uttrykker full tillit til partileder Jonas Gahr Støre.

– Han har gjort en veldig solid jobb for partiet gjennom hele valgkampen.

– Tallene lyver

Valgresultatet betyr at Ap beholder sine tre representanter på rogalandsbenken. Statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger er ikke særlig overrasket over at Rogaland er fylket med lavest tilbakegang for Ap.

– Det var i Rogaland at Arbeiderpartiet virkelig burde gjort det godt, men disse tallene lyver litt. Hele strategien til Ap har vært bygget rundt arbeidsledighet og Jonas Gahr Støre har drevet valgkamp i fylket. Det var her de skulle vise fram elendigheten, så ender Høyre og Frp opp med å gjøre et brakvalg i Rogaland. Sammen med Vest-Agder er de to nabofylkene landets blåeste. Inkluderer du KrF og Venstre har de fire partiene over 60 prosent av stemmene, forteller Tuastad.

Ingen grunn til å være fornøyd, mener statsviter Svein Tuastad om Arbeiderpartiets valg i Rogaland. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Han mener satsingen til Arbeiderpartiet i Rogaland burde gitt dem bedre resultater, og utdyper at de ikke har noen grunn til å være fornøyde med 22,4 prosent av stemmene.

– Vi trodde Ap skulle vinne Vestlandet, men så ender vi tilbake til oljealderens toppunkt når det gjelder politikk. Rikingene i Rogaland valgte blått og ikke rødt.

Ekspertene uenige

Statsviteren er uenig med NRK Rogalands valgkommentator Tom Hetland, som mener Ap traff bedre i Rogaland enn resten av landet.

– Ap sitt budskap om vanskelige tider i økonomien har slått bedre til i Rogaland enn i resten av landet, uttalte Hetland tirsdag morgen.

– De har gått tilbake fem prosentpoeng siden fylkestingsvalget. Akkurat som den nasjonale trenden viser. Gitt arbeidsledigheten som var i Rogaland, burde Ap gått fram. Slik ble det ikke, sier Tuastad.

I mars viste en meningsmåling utført av InFact for Stavanger Aftenblad og Haugesunds Avis at Arbeiderpartiet lå an til å få 30,6 prosent av stemmene. Like før valget, i september, hadde partiet falt til 23,2 prosent på meningsmålingen.

– Fortellingen om at Ap skulle få landet ut av krisen slo sprekker, og velgerne ikke syntes det var noen krise, mener Tuastad.