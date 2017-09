Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, erklærer oljenedgangen for ferdig. Foto: Mathias Oppedal / NRK

60 prosent av bedriftene ventar oppgang og fleire tilsette det komande året, mens 40 prosent ventar nedgang, viser det ferske konjunkturbarometeret til Sparebank 1 SR-Bank.

600 bedrifter frå Sør-Vestlandet er med i undersøkinga.

– Oljenedgangen er bak oss. Bedriftene med høg oljeeksponering har hatt veldig krevjande tider, men nå er det teikn til at botnen er nådd. Nåsituasjonen har gått frå fallande i april til stabil i august, og utsiktene for det komande året har betra seg markert, skriv Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, i ei pressemelding.

Sist konjunkturbarometer: Oljenedgangen har flata ut

I grafen under kjem det tydeleg fram at bedriftene som er avhengige av oljepengar ser lysare på framtida nå enn for tre år sidan.

Statsministeren opplever optimisme

– Me merker nå at optimismen også er i ferd med å materialisera seg i form av ordrar og i lønsemd. Det er også ein gryande tendens for å tilsetja folk igjen, seier Svein Olav Simonsen, som er direktør i NHO Rogaland.

Tidlegare denne veka kom det også tal frå NAV i oljefylket som synte at arbeidsløysa var på veg ned. At fleire i barometeret seier at dei trur dei kjem til å tilsetja folk er ifølgje Simonsen svært viktig for regionen.

Statsminister Erna Solberg er på plass på i Konserthuset i Stavanger når konjunkturbarometeret blir lagt fram. NRK snakka med henne på veg inn, då tala framleis ikkje var offentleggjort.

– Eg kjenner på meg at det vil koma relativt gode nyheiter i dag, for slik opplever eg stemninga her nå, sa ho.

NHO-direktøren har likevel ein viktig beskjed til dei oljerelaterte bedriftene.

– Det viktigaste for næringslivet er at me ikkje trur det er over. Me må halda fram med omstilling. For me kan ikkje nok ein gong gjera oss heilt avhengige av olja i Noreg, seier Simonsen.