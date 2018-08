Ane Dahl Torp om «Skjelvet»: – Vi er en blid gjeng

Mange har ventet i spenning på «Skjelvet». Dette er den største katastrofefilmen som noensinne er laget i Norge.

NRK er på plass på den røde løperen hvor hovedrolleinnehaverne, Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner, er til stede.

Og skuespillerne innrømmer at de kjenner på forventningspresset.

– Det blir litt spesielt, sier Joner.

De to har jobbet sammen på en rekke filmprosjekter, og kjemien mellom dem er svært god, forteller Torp.

– Det er helt nydelig å spille med Kristoffer. Det er som en kniv i varmt smør, sier hun.

Som filmens tittel antyder er katastrofen som inntreffer en dårlig skjult hemmelighet – den norske hovedstaden rammes av et voldsomt jordskjelv.

Og det er nok «Skjelvet» som også gir kraftigst utslag i Haugesund på søndag.

Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner strålte på den røde løperen i Haugesund søndag kveld. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Overgår alt man har sett

For denne filmen kan fort vise seg å sette en helt ny standard for film i Norge.

Visuelle effekter, som til nå kun har vært anvendt i Hollywood-produksjoner, er tatt i bruk for å vise hvordan det kunne sett ut dersom Postgirobygget eller Oslo Plaza raste sammen.

Og allerede før premieren har dramaet blitt mottatt i svært rosende ordelag blant flere norske anmeldere.

– Det er utrolig gøy med så fantastiske kritikker på «Skjelvet». Vi er en blid gjeng, sier Torp.

Ifølge NRKs anmelder i Filmpolitiet, Birger Vestmo, er filmens forløper «Bølgen» kun et skvulp i forhold.

– Omfanget og detaljnivået overgår alt man har sett i norsk film tidligere, der kjente og kjære landemerker går til grunne i dramatiske og spektakulære oversiktsbilder, skriver han søndag.

Slik ser det ut når Postgirobygget i hovedstaden raser i bakken i filmen «Skjelvet». Foto: Fantefilm/Nordisk Film Distribusjon

– Ville ikke lage noe dritt

Den første filmen, «Bølgen», åpnet filmfestivalen i Haugesund i 2015, og handler om en massiv flodbølge som truer ei bygd på Vestlandet.

Tre år etter at den ble tilgjengelig for massene, gleder Torp og Joner seg til premieren på film nummer to.

Det trengtes ikke mye overtalelse for å lage en oppfølger, sier Joner.

– Nei, ikke etter at vi hadde snakket godt sammen, og fikk vite det vi skulle vite. Da var det ingen tvil, sier han.

Produksjonsselskapet Fantefilm Fiksjon AS var klare over utfordringene ved å lage en film nummer to, sier Torp.

– Mange har prøvd på det uten at det ble bra. De var veldig bevisst på at de ikke ville lage noe dritt. Nå har vi fått bekreftet at de har gjort en bra jobb igjen, sier hun.

Brakk foten under innspillingen

Men å lage «Skjelvet» gikk ikke smertefritt for Kristoffer Joner.

Skuespilleren, som også er aktuell med sin rolle i Hollywood-produksjonen «Mission: Impossible – Fallout», var sykemeldt i månedsvis etter at han brakk foten under innspillingen i desember i fjor.

– Det er sånne ting som skjer når man begynner å bli gammel, sier skuespilleren spøkefullt.

Nå er han friskmeldt og forteller at han har kommet seg etter ulykken.

Norgespremiere for «Skjelvet» er 31. august.