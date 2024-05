Mandag ettermiddag presenterte statens forhandlingsleder Viil Søyland fram statens tilbud til bøndene.

Da ble det klart at staten tilbyr jordbruket 2,62 milliarder kroner i årets oppgjør.

Dette gir en inntektsøkning på 70.000 kroner per årsverk, som vil tette inntektsgapet til andre yrkesgrupper med 45.000 kroner.

– Isolert sett vil forslaget gi en økning i matutgifter på 350 kroner per år for en gjennomsnittlig husholdning, sa Søyland.

Bondeorganisasjonene mener at tilbudet fra staten ikke er tilstrekkelig.

– Det er en krevende situasjon for mange bønder der ute, og vi mener at tilbudet vi nå har fått ikke nok tar på alvor den situasjonen landbruket er i, sa leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

1,3 milliarder kroner forskjell

Fredag for halvannen uke siden ble det kjent at jordbruket krever 3,9 milliarder kroner fra staten, eller 82.900 kroner per årsverk, i årets jordbruksoppgjør.

Enkelt forklart så er kravet fra bøndene hvor mye penger de mener de trenger for å kunne drive landbruk det kommende året.

Og i dag kom staten med sitt tilbud til bøndene.

Sauebonde Ellen meldte seg ut av Senterpartiet. Dette var grunnen

Jordbruket la fram sitt krav til staten for halvannen uke siden. Foto: Roar Andre Berntsen / NRK

Skuffa over tilbudet

Ragnhild Karset Heiberg (31) driver økologisk med melkeku og kjøttproduksjon på Dystvold gård i Øvre Vang rett utenfor Hamar.

Hun sier det har vært tøft å være melkebonde de siste årene.

– Du føler alt av kostnader har økt. Både kraftfor, strøm og renter. Utgifter generelt har økt, mens vi føler melkeprisen har vært stabilt lav, sier hun.

Dette har hun merket ved at hun og mannen har slitt med å betale regninger.

– Vi betaler det som brenner mest, og sånn går det gjennom året, sier hun.

Ragnhild Karset Heiberg sier at det har vært tøft å være melkebonde de siste årene. Foto: Knut Erik Røsrud / NRK

Hun stiller seg bak kravet fra jordbruket som kom for halvannen uke siden.

– Og det ble jo ikke møtt. Så jeg er jo litt skuffa over det. Jeg hadde jo håpa at det skulle være så tett opp mot det kravet som mulig, sier hun.

Inntektsmulighetene for melkebøndene er prioritert i årets tilbud fra staten.

Blant annet så imøtekommer staten kravet fra jordbruket om å utvide pristilskuddet på melk til å gjelde hele landet, og øker satsene.

– Det er viktig. For at man i det hele tatt kan drive videre, så må det skje en positiv endring for oss melkebonder, sier hun.

Skal forhandle videre

Da bøndene leverte sitt krav til staten fredag 26. april, markerte det starten på jordbruksforhandlingene.

Dette er forhandlinger som foregår i noen uker mellom bondeorganisasjonene og staten.

Det forhandles blant annet om prisbestemmelser og fordeling av budsjettstøtte.

Lurer du på hvordan bøndene tjener penger? Da kan du sjekke ut denne saken

For noen uker siden stemte Stortinget over inntektsberegningen til bøndene. I forkant av dette gikk bønder over hele landet til aksjon, og mange demonstrerte foran Stortinget. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Landbruks- og matdepartementet legger fram statens tilbud til jordbruket 6. mai, og deretter skal det forhandles videre til man kommer til enighet.

Fristen for forhandlingene er 16. mai.