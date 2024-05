Baneheia: Rettsmedisinere vil ikke konkludere om antall gjerningsmenn

Til tross for dette vil ikke de sakkyndige Lars Uhlin-Hansen og Hege Cathrine Luytkis konkludere med at samme person drepte begge jentene.

– Vi finner ikke grunnlag til å trekke en slik konklusjon, sa Uhlin-Hansen i vitneavhøret i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes mandag.

De to sakkyndige, som begge er overleger i rettsmedisin, har fått i mandat å gå gjennom funnene i den opprinnelige etterforskningen, og vurdere dem med nye øyne.

De nye rettsmedisinske sakkyndige Lars Uhlin-Hansen og Hege Cathrine Luytkis, sammen med Torleiv Ole Rognum, til høyre, som var med på obduksjonen av jentene i 2000. Foto: Erlend Frafjord / NRK

Rettsmedisinerne har blant annet hatt tilgang til bilder og rapporter fra åstedsgranskningen og fra obduksjonen av jentene.

To av spørsmålene de sakkyndige har fått i oppgave å svare på, er følgende:

«Er det benyttet én eller flere stikkgjenstander på ofrene?»

«I hvilken grad er skadene forenelige med at det er én eller flere gjerningspersoner?»

Uvanlig drapsmetode

På det første spørsmålet har de sakkyndige svart at stikkene kan være påført med samme gjenstand, men kan heller ikke utelukke flere stikkgjenstander.

De sakkyndige kom så inn på det spørsmålet som det er knyttet mest interesse til i den pågående rettssaken: Kan samme person ha stått bak begge drapene? Tiltalen mot Jan Helge Andersen bygger på en slik teori.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

I den pågående rettssaken i Sandnes står Jan Helge Andersen tiltalt for også å ha drept Lena Sløgedal Paulsen.

– Det vi kan si, er at det er benyttet en veldig uvanlig drapsmetode, sa Lars Uhlin-Hansen i vitneboksen.

– Kan ha lært av hverandre

Han fulgte dette opp ved å si at den eller de som gjennomførte drapene, må ha visst veldig godt hva de gjorde ved å drepe på denne måten.

NRK ønsker ikke å gå nærmere inn på hva denne drapsmetoden besto i.

– Akkurat dette kan tilsi at det er samme gjerningsperson på begge jentene, men vi kan likevel ikke trekke den konklusjonen, sa Uhlin-Hansen.

Han begrunnet dette med at en eventuell andre gjerningsmann kan ha sett hvordan den første stakk, eller at de kunne har lært dette sammen, for eksempel ved at de så det på film.

Og som de sakkyndige slo fast under vitneavhøret:

– Heldigvis har vi ikke mye erfaring med stikkskader på barn.

Hele rettsdagen mandag gikk med på de rettsmedisinske undersøkelsene av Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen.