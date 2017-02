«Bølgen»-paret spiller sammen i ny katastrofefilm fra Oslo

Filmen «Bølgen» viste at norske naturkatastrofer er noe kinogjengerne går mann av huse for å få med seg.

Besøkstallene var sensasjonelle da godt over 800.000 billetter ble solgt til filmen som viser hvordan en monster-tsunami reduserer Geiranger til gjørme og pinneved. Også i utlandet gjorde filmen seg bemerket både blant kritikere og publikum.

«Bølgen»-produsent Martin Sundland vil gjenta suksessen, og har nå fått med seg skuespillerne Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner på å lage en oppfølger: Naturkatastrofefilmen «Skjelvet».

Dermed får familien som overlevde tsunamien i Geiranger virkelig gjennomgå når den noen år senere også blir utsatt for jordskjelv i Oslo med kollapsende høybygninger.

Jordskjelv i Oslo

Produsent Martin Sundland lover spektakulære scener når Oslo rammes av jordskjelv i filmen «Skjelvet». Foto: Oddvin Aune / NRK

Og akkurat som i «Bølgen» er også «Skjelvet» inspirert av katastrofer som kan inntreffe.

Et jordskjelv i Oslo i 1904 som målte 5,4 på Richters skala er utgangspunktet. Tanken er at der det har skjedd et jordskjelv tidligere, kommer det til å skje igjen. Filmskaperne hevder at det er indikasjoner på at man kan oppleve et større jordskjelv langs den såkalte Oslograben, noe jordskjelveksperter også har bekreftet overfor Aftenposten.

Produsent Martin Sundland sier at det kom som et sjokk at Norge har en egen jordskjelvhistorie.

– Det har vært ganske utbredt med skjelv på over 8 på Richters skala. Dette har riktignok skjedd for 8–9.000 år siden, men i et geologisk perspektiv så er dette små tidssoner når man ser på 250–300 millioner års historie med jordskjelv, sier han.

«Bølgen» var en av de største norske kinosuksessene noensinne. Kristoffer Joner spilte den erfarne geologen Kristian Eikjord, som må gjennomgå nye prøvelser når han og familien rammes av jordskjelv i filmen «Skjelvet». Foto: Fantefilm

Lover heftige scener

Han sier at det har skjedd veldig mye de siste årene når det gjelder å datagrafikk, og lover spektakulære scener som ingen har sett før i en norsk film når Postgirobygget og Oslo Plaza kollapser.

– Hvor sannsynlig er det at paret som opplevde tsunamien i Geiranger nå også skal oppleve et katastrofejordskjelv i Oslo?

– Det er sannsynlig. Og det er et spennende utgangspunkt med en familie som har opplevd noe voldsomt og alvorlig. Hva gjør det med dem å oppleve sånne ting? Hvordan vil de være tre år senere?, sier Sundland.

Får være macho

Kristoffer Joner sier til NRK at han gleder seg storveies til å spille i «Skjelvet», og da særlig til å spille mot Ane Dahl Torp.

– For det første så hadde jeg det veldig gøy med Bølgen. Og for det andre er ikke jeg en som ofte får være en fysisk mann som hopper rundt og herjer, sier han.

Produsentene Martin Sundland og Are Heidenstrøm har også fått med seg «Bølgen»-manusforfatterne Harald Rosenløw Eeg og John Kåre Raake. Regi er ved debutant John Andreas Andersen.

«Skjelvet» ble nylig tildelt 13,9 millioner kroner i produksjonstilskudd, og totalbudsjettet er på 50–60 millioner kroner. Innspillingen starter i Oslo i oktober, og norgespremieren er planlagt til august 2018.