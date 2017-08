– Dette hører ikke hjemme på et slikt møte

Tirsdag ble en historisk dag. Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa innkalte til det første felles kommunestyremøtet for Sandnes og Forsand.

Men det som skulle bli et festlig møte med grilling og mingling på Lysefjordsenteret, ble ikke helt slik alle hadde håpet på.

Representanter for kommunestyret i Forsand, med Ole Tom Guse (KrF) i spissen – poengterte at det ikke lenger er flertall i Forsand for sammenslåing, etter at én av representantene har ombestemt seg.

– Dette møtet er for historiebøkene. Da er det viktig å få frem at det ikke er flertall i Forsand for det vi har begynt på i dag, sier Guse.

Han ba fylkesmannen vise raushet ved å ta med innsigelsene i referatet. Det var ikke aktuelt, men protestene fikk likevel Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) til å se rødt.

– Dette har ingenting med raushet å gjøre. Det handler om møteledelse og hvordan vi behandler slike møter. Heldigvis var fylkesmannen klar på det, sier han.

– Ødelegger fremdriften

Det er synd at samarbeidet blir innledet med bismak, mener Wirak. Samtidig slår han fast at det er uaktuelt å reversere sammenslåingen.

– Dette ødelegger bare fremdriften for den nye kommunen. Vi kan holde på med omkamp så lenge vi vil, men det blir ikke noe nytt vedtak.

Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H) og Stanley Wirak (Ap) mener det var upassende av Ole Tom Guse (KrF) å protestere under tirsdagens møte. Foto: NRK

Også Forsand-ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H), mener protestene var upassende i denne settingen.

– Det hører ikke hjemme på dette møtet. At de vil nevne dette i enhver forsamling, to uker før stortingsvalget, det får nesten stå for deres regning, sier han.

– Ror dere en båt som lekker?

– På ingen måte. Men det er klart at det setter en demper på denne tilstelningen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Her kan du se hvordan den nye kommunen vil se ut. Klikker du på pilen til høyre, vil de nye kommunegrensene dukke opp i grønt.

Gir seg ikke

Guse på sin side vifter vekk kritikken.

– Nei, jeg trodde dette var kjent klart og tydelig fra før av. Ingenting i inndelingsloven sier at et referat fra et møte som dette ikke skal gjenspeile det som blir sagt, sier han.

Krf-politikeren mener det er viktig å vise at de ikke vil gi seg før siste ord er sagt.

Ole Tom Guse (KrF) varsler at de ikke har gitt opp målet om å reversere sammenslåingen mellom Forsand og Sandnes. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Noen sier at det var et sjokk at vi kom med dette. Da er det kanskje bra at vi er tydelige: Så lenge det er muligheter for å reversere, så er det flertall i Forsand for å gjøre det, sier han.

Skal hete «Sandnes»

På møtet diskuterte de to kommunestyrene planene fremover. Blant annet ble det klart at navnet på den nye kommunen blir «Sandnes».

Wirak vil nå bruke energien sin på å se fremover.

– Dette er de siste sprellene. Vi skal jobbe for å skape den nye kommunen, ikke for politikere som ønsker omkamp.