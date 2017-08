I dag legger de planen for nye Sandnes

Det er fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa som har kalt inn til møtet. NRK Rogaland overfører møtet direkte.

På møtet skal de to kommunestyrene diskutere planen framover for å slå de to kommunene sammen. I dag skal blant annet navnet på den nye kommunen og antall medlemmer i det nye kommunestyret drøftes.

Det er bare en drøy uke siden det første kommunestyremøtet i nye Stavanger. Da samlet kommunestyrene i Stavanger, Rennesøy og Finnøy seg til et historisk møte. Disse tre kommunene har kommet en god del lenger i prosessen enn Sandnes og Forsand.

Det har vært knyttet mye spenning til sammenslåingen av Sandnes og Forsand. 6. juni villle flertallet i Forsand ville be om utsettelse av kommunesammenslåingen, men ordføreren og mindretallet hindret ny avstemning. To dager senere bestemte Stortinget at de to kommunene skal slås sammen.