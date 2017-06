– Selv om jeg kanskje burde følge flertallet, vil det være svært vanskelig for meg i denne sammenhengen, sier Godskesen til Stortinget.

Kommunalkomiteen på Stortinget har kommet fram til at antall kommuner skal kuttes fra 428 til 354. Det skal skje ved bruk av tvang i ti tilfeller. Men for Godskesen ble det vanskelig å stemme med sine partifeller.

Disse kommunene blir tvangssammenslått Ekspandér faktaboks Hobøl, Askim, Spydeberg, Eidsberg og Trøgstad

Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg

Bjugn, Ørland

Mandal, Marnardal, Lindesnes

Kristiansand, Søgne, Songdalen

Sogndal, Balestrand, Leikanger

Tysfjord deles i to. En del slås sammen med Narvik og Ballangen, resten med Hamarøy

Skedsmo, Fet, Sørum

Ålesund, Sandøy, Skodje, Ørskog, Haram

Vikna, Nærøy, Leka, Bindal

– Det som gjør meg frustrert, er at Frps program sier at vi skal følge folkeavstemninger. Mange kommuner har hatt slike avstemninger, og svaret har vært klart nei i de aller fleste. Så når vi er for tvang og for folkeavstemninger, havner jeg i et dilemma, sier Godskesen.

Her stemmer Godskesen imot tvangssammenslåing av kommuner, sammen med blant andre Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Siv Sandvik / NRK

Kan få konsekvenser

Alle Stortingets 169 representanter var samlet på Stortinget for å stemme for og mot sammenslåingene. Årsaken var at Senterpartiet ikke ville godta såkalt utbytting i saken. Dermed ble det nødvendig for også alle de andre partiene å møte opp med full gruppe ved voteringen.

Godskesen trosset gruppen sin i følgende sammenslåinger, som endte med kun én stemmes margin:

Mandal, Marnardal og Lindesnes

Kristiansand, Søgne og Songdalen

Sogndal, Balestrand og Leikanger

Å stemme mot stortingsgruppen er et tydelig brudd på Fremskrittspartiets vedtekter. Godskesen risikerer dermed represalier på grunn av sin stemmegivning.

Hvis ikke annet er vedtatt av gruppen, er medlemmene bundet til å stemme slik gruppemøtet bestemmer. Frps vedtekter

Helge André Njåstad, som også er saksordfører for kommunereformen, leder Frps mektige organisasjonsutvalg. Han ønsker ikke å kommentere om Godskesen kan vente seg konsekvenser for bruddet.

– Jeg frykter ikke konsekvenser. For jeg må følge mine forpliktelser til de som har valgt meg inn, i tillegg til forpliktelsene til partiet, sier hun selv til NRK.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i samtale med saksordfører Helge André Njåstad i Stortingssalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Snart ferdig på Stortinget

Godskesen tapte i vinter en bitter nominasjonsstrid mot Åshild Bruun-Gundersen, som ble valgt til Aust-Agder Frps stortingskandidat for høstens valg. Dermed er det klart at Godskesen ikke fortsetter på Stortinget etter høsten.

Tre dager etter at Godskesen tapte nominasjonen, valgte Bruun-Gundersen å stemme for sammenslåing av Aust- og Vest-Agder. Det fikk mange i fylkeslaget til å reagere, og flere lokallag krevde nytt nominasjonsmøte. På dette møtet valgte Godskesen å trekke seg.

Den bitre konflikten blusset opp igjen tidligere i vår, da Bruun-Gundersen valgte å trekke seg tilbake og ikke delta på partiets landsmøte. Heller ikke partileder Peter Busch reiste til Gardermoen, på grunn av bråket i eget fylkeslag.