Klar melding fra Stortinget: Forsand får ikke slå seg sammen med Strand

– Vi endrer ikke på det vi har vedtatt. Det visste de også før avstemningen. Stortinget har gjort sitt vedtak, pengene er utbetalt og arbeidet påbegynt, sier Kari Kjønaas Kjos (Frp), nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Resultatet fra mandagens folkeavstemning i Forsand er nå klart: Et flertall av innbyggerne vil slå seg sammen med Strand kommune, ikke Sandnes som nå er vedtatt.

Og et flertall av innbyggerne vil endre grensejusteringen. Den vedtatte grensejusteringen er at nordsiden av Lysefjorden – og turistmagneten Preikestolen – går til Strand.

Men svaret fra Stortinget er kontant:

– De kan ikke drive på å ombestemme seg. Det er ganske store omveltninger når man skal slå sammen kommuner, sier Kjos.

Flertallet i Forsand vil til Strand Du trenger javascript for å se video.

Også når det gjelder grensejusteringen får innbyggerne en kald skulder fra dem som bestemmer:

– Grensejusteringer avgjøres av departementet. Slike saker er alltid vanskelig og jeg har forståelse for at det ikke er enighet om en slik avgjørelse. Det er fattet en endelig avgjørelse i denne saken, skriver statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en e-post til NRK.

Har fått mange nei

Innbyggerne i Forsand er etterhvert vant til å bli overkjørt av makta i Oslo.

Det hele startet i 2016. Da vedtok politikerne i kommunen å slå seg sammen med Sandnes. Deretter ombestemte en politiker seg og flertallet snudde, men dette tok ikke Stortinget hensyn til.

Dette flertallet betydde ingenting i det ekstraordinære kommunestyremøte i Forsand 6. juni 2016. Kommunestyret fikk ikke behandlet saken om utsetting av sammenslåingen med Sandnes. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Så mistet Forsand sin desidert største attraksjon: Preikestolen. Regjeringen bestemte at det var nabokommunen Strand som skulle få severdigheten gjennom en grensejustering.

Dette fyrte igjen opp debatten om kommunesammenslåing. Flere og flere ville slå seg sammen med nye Preikestol-kommunen Strand og politikerne krevde folkeavstemning.

I folkeavstemningen sa 56 prosent av Forsand-innbyggerne ja til å slå seg sammen med Strand, mens 42,7 prosent vil til Sandnes. 54 prosent svarte at de vil gjøre om grensejusteringen, mens 39 prosent ville beholde justeringen slik den er vedtatt.

78 prosent av de stemmeberettigede i Forsand sa sin mening i avstemningen.

Men igjen sier altså rikspolitikerne kontant nei.

– Absolutt rart

Ordfører Stanley Wirak i Sandnes var ikke blid da den nye kommunen mistet Preikestolen til Strand. Nå ser det ut som han også må slå seg sammen med noen som ikke vil.

Stanley Wirak (Ap), ordfører i Sandnes. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Er det ikke litt rart å få med seg en kommune der over halvparten av innbyggerne ikke ønsker å være med?

– Jo, det er det absolutt. Vi har hatt en god prosess og en god dialog med de ansatte, og nå er alt kastet opp igjen.

Forventer Strand-henvendelse

Rolf Magne Haukalid er talsperson for de sju representantene som fremma forslaget for folkeavstemning.

– Jeg er fornøyd med at vi har fått komme med vår stemme og at flertallet i Forsand peker på Strand for veien videre. Jeg ser fram til at vi kan kjøre en prosess og at resultatet blir at vi får gå til Strand som ei samla bygd, sier han.

Kommunestyret skal behandle saken 22. mai. Da må de bestemme seg for om de vil be om en ny runde. Haukalid forventer at det blir sendt en henvendelse til Oslo om at Forsand vil til Strand.