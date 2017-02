Veireno-arbeiderne har tro på bedre tider

Søndag ettermiddag fortalte byrådet at de bryter med Veireno og sier opp kontrakten om avfallshenting i Oslo. Veireno slår seg trolig konkurs allerede mandag. Oslo kommune tar selv over avfallshåndteringen i hovedstaden.

Tillitsvalgt Vytautas Usinskis ser lyst på livet etter Veireno.

– Mange har hatt en tøff tid siden i fjor høst, da Veireno overtok avfallshentingen i Oslo, sier Usinskis.

Har fått mye kjeft

Han representerer noen titall av arbeiderne i Veireno, de som organiserte seg i Transportarbeiderforbundet. Ifølge Usinskis har det vært slitsomt å stå midt i alt bråket. Enkelte arbeidere har fått mye kjeft.

– Det har vært veldig tøft. Og det har vært mye tungt arbeid, særlig da det kom snø gikk timene fort på smale veier, sier han.

Forrige uke ble Veireno anmeldt av Arbeidstilsynet for massive brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Ansatte hadde jobbet opp til 90 timer i uka, tilsynet fryktet både for ulykker og for arbeidernes helse.

Arbeiderne som har kjørt rundt i de hvite og grønne Veireno-bilene har fått kjeft fra folk som har vært misfornøyde med søppelhentingen. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Burde sett at dette ikke gikk

Marianne H. Dragsten. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk/NRK

Det har vært mye bråk etter at Veireno overtok avfallshentingen i Oslo kommune i høst. Ved å sette inn mer materiell og ansatte enn de opprinnelig hadde tenkt, har Veireno i det siste fått opp kvaliteten på tjenesten, men samtidig har de brukt mye mer penger enn forutsett.

Marianne H. Dragsten, som er advokat og ekspert på offentlige anskaffelser, mener politikerne hadde altfor stort fokus på pris og gjorde for få undersøkelser da de inngikk kontrakten med Veireno, og syns de skulle tatt grep tidligere.

– Jeg mener de ganske raskt burde sett at dette ikke gikk, og allerede i høst burde de begynt å se seg rundt etter andre løsninger, sier Dragsten, som tidligere har omtalt kontrakten med Veireno som ulovlig.

Følte seg presset

Usinskis sier en del arbeidere tjente gode penger, mens andre følte seg presset til å fullføre ruter godt på overtid.

Nå skal Oslo overta både søppelhentingen og arbeiderne fra Veireno.

– Jeg tror det blir mye bedre. Oslo kommer til å vurdere rutene. Det blir mye bedre og det blir nok mye mindre klager enn det er nå, sier Usinskis.

Han håper og tror Oslo kommune går tilbake til de gamle henterutene, som var kortere og mer overkommelige.

Det har ikke lyktes NRK å få noen kommentar fra Veireno, men i en pressemelding skriver daglig leder Jonny Enger at de beklager situasjonen, og at de er «glade for løsningen som er kommet i stand med Oslo kommune».