Oslofolk må betale for Veireno-kollaps

Det var på pressekonferansen søndag kveld det kom frem at Veireno er ferdig. Oslo kommune tar over renovasjonen i egen by, og søppelfirmaet slår seg trolig konkurs mandag morgen etter måneder med søppelkaos i hovedstaden.

Men det vil koste Oslos innbyggere. Renovasjonsavgiften vil stige med 5,2 prosent neste år som følge av at kommunen får økte utgifter. Det kommer frem i et byrådsnotat.

Det betyr at en eneboligeier må betale omkring 300 kroner mer for renovasjon neste år enn i år.

I notatet antar byrådet at det koster kommunen 40 millioner kroner mer i året å drive renovasjonen selv.

FÅR NYE ANSATTE: Direktør i Renovasjonsetaten Arild Sundberg blir sjef for 170 renovatører mandag. Foto: Victoria Wilden / NRK

– Det er Oslos befolkning som betaler renovasjonen. Dette forandres ikke på av dette. De må ta det som koster ekstra, sier direktør i Renovasjonsetaten Arild Sundberg.

NRK har gjort gjentatte forsøk på å få tak i Veireno-sjef Johnny Enger for intervju, men har ikke lykkes. I en pressemelding sier imidlertid Enger at han håper den nye løsningen vil skape ro og stabilitet. Han beklager den mangelfulle avfallshåndteringen siden de overtok i oktober.

Veireno i Oslo Ekspandér faktaboks Høsten 2015 fikk det privateide selskapet Veireno kontrakt med Oslo kommune etter en anbudsrunde.

3. oktober 2016 overtok de avfallshåndteringen i hovedstaden.

Før det ble avfallsinnsamlingen i Oslo utført av selskapene RenoNorden og Norsk Gjenvinning, som hadde hver sine to anbudsområder.

Flere tusen Oslo-beboere har klaget på manglende avfallshenting etter at Veireno overtok.

I begynnelsen av januar 2017 hadde det kommet inn nærmere 30 000 klager.

Kommunen har også gitt selskapet en rekke bøter fordi de ikke har hentet søppelet i tide.

Samme måned slo arbeidstilsynet fast at flere ansatte i selskapet har jobbet over 80 timer i uken.

Partiet Rødt har truet med mistillitsforslag mot byrådet dersom kontrakten med Veireno ikke blir hevet.

Oslo kommune har bestilt en gransking, som skal utføres av selskapet Deloitte. De skal se på hvorvidt Veireno har fulgt lover og regler i anskaffelsen av anbudet og oppfølgingen av kontrakten.

16.janaur 2017 ble det kjent at Pål A. Sommernes måtte gå av som direktør i Renovasjonsetaten som følge av søppelkaoset i Oslo.

14. februar 2017 anmeldte Arbeidstilsynet Veireno for brudd på flere av arbeidstidsbestemmelsene.

19. februar annonserte byrådet at Oslo kommune tar over søppelhåndteringen i byen fra mandag 20.februar. Veireno har varslet at de trolig slår seg konkurs.

Utbetaler lønn

Oslo kommune tar over ansvaret for 170 ansatte i Veireno. I den nye kontakten mellom Veireno og kommunen står det at Veireno skylder de ansatte lønn for januar. Til sammen dreier dette seg om 5,6 millioner kroner.

Men selskapet har ikke penger til å betale. Dermed vil kommunen betale ut lønn til de ansatte senest onsdag 22. februar.

I tillegg har kommunen krav mot Veireno på nærmere 3,8 millioner kroner for dagbøter og beredskapsbiler.

For å sikre seg at Veireno tar kostnaden for både bøter, beredskapsbiler og lønn, står det i kontrakten at disse utgiftene blir trukket fra Veirenos utestående vederlag.

KOMMUNEN OVERTAR: Foto: Vivian Stensrud /NRK /Sjermdump

I byrådsnotatet står det at en stor del av de 170 har midlertidige arbeidskontrakter. De vil få fast ansettelse i kommunen, med kommunens lønns- og pensjonsbetingelser.

Sundberg sa på søndagens pressekonferansen at han vil starte mandag morgen med å gjennomgå arbeidskontraktene til de ansatte.