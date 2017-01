Renovasjonsetaten får ny sjef etter søppelkaoset

Det er Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, som har tatt initiativ til direktørens avgang.

– Det er viktig for meg å raskt få gjenopprettet tilliten til avfallsinnhentingen hos innbyggerne i Oslo. For å få kontroll på avfallsinnhentingen, er det nødvendig med nye krefter, sier hun i en pressemelding.

– Jeg har derfor valgt å sette inn en av våre mest erfarne ledere, nåværende kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans Arild Sundberg, i stillingen.

– Jeg har etter initiativ fra byråden og etter dialog med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, kommet frem til at det beste for Oslo kommune og Renovasjonsetaten, er at jeg trekker meg som direktør, sier direktør i Renovasjonsetaten, Pål A. Sommernes.

Pål A. Sommernes vil nå få andre oppgaver i kommunen.

Vil ikke kommentere ytterligere

På oppfordring fra miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) trekker Pål A. Sommernes seg som direktør for Renovasjonsetaten. Foto: Lotten Christiansen / NRK

– Jeg har ingen kommentarer i forbindelse med min fratreden som direktør i Renovasjonsetaten utover det som fremgår av utsendte pressemelding fra Byrådsavdeling for Miljø og Samferdsel, forklarer Pål A. Sommernes.

I pressemeldingen fra byrådsavdelingen står det at Deloitte har fått i oppdrag fra byrådet om å foreta en nærmere gjennomgang av anskaffelsen og kontraktsoppfølgingen av avfallshåndteringen og Veireno. Oppstartsmøtet med Renovasjonsetaten var tidligere mandag.

– Inntil utfallet av Deloittes undersøkelser foreligger, finner jeg som ansvarlig direktør i Oslo kommune, Renovasjonsetaten, det ikke riktig å gi ytterligere kommentarer, sier Sommernes i pressemeldingen.

Det blir kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans, Arild Sundberg, som nå konstitueres som direktør i Renovasjonsetaten fra tirsdag 17. januar 2017.

