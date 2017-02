– For enkelt å legge all skyld på forgjengerne

– Jeg registrerer at byrådslederen forsøker å lempe all skyld over på forrige byråd. Det synes jeg er svakt og altfor enkelt, sier Melby til NRK.

Melby var miljø- og samferdselsbyrå i Oslo kommune da den omstridte kontrakten ble inngått. Veirenos anbud på 81 millioner kroner lå langt under de konkurrerende selskapenes tilbud.

Siden Veireno overtok avfallsinnhentingen, har både søppel og problemer tårnet seg opp for Oslo.

Søndag ble det klart at Veireno står på konkursens rand og at kommunen må overta all avfallshenting. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) plasserte i hovedsak ansvaret for situasjonen på det forrige byrådet.

Nåværende byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), sier det er klart at kommunen aldri burde ha inngått en avtale med Veireno.

– Vil ikke skylde på hverandre

– En byråd har alltid ansvar for det som skjer på sin vakt. Jeg har ansvar for den kontrakten som ble inngått i min tid, og byråd Marie Lan Berg har ansvar for oppfølgingen, sier Melby.

Ifølge Melby har dagens byråd hatt god tid til å kunne «trekke i nødbremsen» og avslutte avtalen tidligere.

Den tidligere samferdselsbyråden innrømmer at ettertiden har vist at kommunen ikke burde ha inngått avtalen med Veireno, men mener at hun i dag ikke har nok informasjon til å si hva som sviktet.

– Jeg ønsker ikke å være med på en prosess der vi sitter og skylder på hverandre. Jeg mener vi må granske alle deler av prosessen, både mens jeg var byråd og under nåværende byråd for å finne ut hva som gikk galt for å unngå at det skjer igjen.

Veireno tok over avfallshenting i Oslo 3. oktober 2016. Den nye leverandøren hadde store problemer med å klare å hente alt avfallet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Koster 40 millioner mer årlig

Oslo kommune overtar alle Veirenos 170 ansatte og materiell for å kunne klare å ta over all søppelhenting fra 20. februar. Det vil koste 40 millioner kroner mer i året, og kan bety en økning i renovasjonsgebyr på 5,2 prosent for Oslos innbyggere.

– Summen vil være på samme nivå som det kostet før Veireno overtok kontrakten, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NRK.

På spørsmål om ikke miljøbyråden burde ha gjort noe før, svarer Johansen at det først var nå byrådet hadde mulighet til å heve kontrakten på grunn av bruddene på arbeidsmiljøloven som ble påvist rett før jul.

– Dere gikk langt i å legge skylda på forrige byråd. Burde ikke dere som største opposisjonsparti ha gjort noe mer?

– Nå skal Deloitte gå gjennom alle sider av det som har skjedd, ikke bare det som det forrige byrådet gjorde, men også oppfølgingen vår. Men denne avtalen var inngått kort tid før vi gikk på, og det var et lite robust selskap som fikk ansvaret. Det burde absolutt aldri ha skjedd, sier Johansen.

Det har ikke lyktes NRK å få noen kommentar fra Veireno søndag, men i en pressemelding skriver daglig leder Jonny Enger at de beklager situasjonen, og at de er «glade for løsningen som er kommet i stand med Oslo kommune».