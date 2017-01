Søppeltømmere jobbet over 80 timer i uken

Arbeidstilsynet er ikke nådige i sin kritikk av Veireno. Det er særlig bruken av overtid som får gjennomgå i rapporten som kom tirsdag.

– Vi har avdekket mange alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, sier senioringeniør i Arbeidstilsynet, Vigdis Tingelstad til NRK.

Arbeidstilsynet har funnet 81 brudd på bestemmelsen om at samlet arbeidstid ikke skal overstige 13 timer per dag, etter at de undersøkte timelistene til 29 søppeltømmere i oktober i fjor.

«Enkelte av bruddene ser vi på som særlig belastende og anses for å være alvorlige,» står det i Arbeidstilsynets rapport. Flere ansatte i firmaet har jobbet så mye at det er helseskadelig, slår Arbeidstilsynet fast.

Lange arbeidsuker

Eksempler i rapporten viser at renovatører har jobbet ekstremt lange uker:

Ansatt 1: Det er arbeidet over 73 timer i gjennomsnitt per uke. I to av ukene er det arbeidet 82,5 timer.

Ansatt 2: Over 67 timer i gjennomsnitt per uke. I to av ukene er det arbeidet henholdsvis 89 og 83,5 timer.

Ansatt 3: I en av ukene i oktober arbeidet han 90,5 timer og i gjennomsnitt er det arbeidet over 61 timer per uke.

Ansatt 4: Har i oktober arbeidet 20 dager i strekk før hvile. Det er arbeidet

69,5 timer i gjennomsnitt per uke. I en av ukene er det arbeidet 79,5 timer.

Arbeidstilsynet har også avdekket at ansatte har jobbet fire uker sammenhengende før hvile og hatt for kort hvile mellom to arbeidsperioder.

– Det er en grunn til at vi har arbeidstidsbestemmelser. Skadepotensialet når man kjører store søppelbiler kan man jo se for seg at kan være stort. I tillegg er det helseskadelig å jobbe slik over tid for sjåførene selv, sier Tingelstad.

Arbeidstilsynet slår fast at Veireno har hatt grove brudd på arbeidsmiljøloven. De vurderer å politianmelde firmaet. Illustrasjonsbilde. Foto: Vivian Stensrud / NRK

Store problemer med søppeltømmingen

– I alle saker hvor brudd som dette er grove, er det naturlig at vi vil vurdere politianmeldelse, men først vil vi la Veireno vurdere våre funn før vi konkluderer med noe, sier Tingelstad.

Det har vært store problemer med søppeltømmingen i hovedstaden etter at selskapet Veireno overtok ansvaret for å håndtere byens avfall 3. oktober i fjor. Søppel har hopet seg opp, og mange tusen klager har rent inn til kommunen.

Arbeidstilsynet fikk en bekymringsmelding om dårlige arbeidsforhold, og startet derfor tilsyn av Veireno.

NRK har ikke lykkes i å få en kommentar fra Veireno.