Rødt varsler mistillit etter søppelkaos i Oslo

I forrige uke krevde Rødt at byrådet i Oslo måtte heve kontrakten med Veireno.

Etter at NRK fortalte om Arbeidstilsynets rapport som slo fast at flere ansatte i renovasjonsfirmaet Veireno jobbet over 80 timer i uken i Oslo, mente Moxnes at noe måtte gjøres.

Bystyremedlem og gruppeleder i Rødt Bjørnar Moxnes vil at kommunen selv skal drifte renovasjonen i Oslo. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Jeg skjønner ikke hvorfor et rødgrønt byråd insisterer på å bruke innbyggernes penger på å sponse Jonny Enger når selskapet hans verken får tømt søpla eller følger arbeidsmiljøloven, sa bystyremedlem og gruppeleder i Rødt Bjørnar Moxnes til NRK i forrige uke.

Veireno-sjefen ønsket da ikke å kommentere utspillet til Moxnes.

Nå har styret i Rødt Oslo bestemt seg for å sette hardt mot hardt, og vil fremme mistillit mot samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) dersom kontrakten med søppeltømmerfirmaet ikke blir hevet.

Moxnes mener Oslo bør gjøre som Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, der kommunen selv står for renovasjonen. Det mener han vil la seg gjøre innen januar 2018.

Klokken 12.00 holder partiet en pressekonferanse om saken.

NRK kommer med mer.