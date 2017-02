Søppelfirma anmeldt til politiet – miljøbyråden er rasende

– Vi har fulgt Veireno over tid, og på bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og at de må følge loven på området, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Akershus og Østfold, Hanne Luthen.

Regiondirektør i Arbeidstilsynet Akershus og Østfold, Hanne Luthen. Foto: Elin Martinsen / NRK

Hun sier at ansatte har jobbet opptil 90 timer i uka og at noen har jobbet nesten en måned i strekk.

– Dette er etter våre vurderinger langt utenfor det som er vanlig, i forhold til hva vi ser ellers, og da er det riktig å politianmelde det, sier regiondirektøren.

– Hva er det mest alvorlige med denne saken?

– Det mest alvorlige er at mange ansatte har jobbet så mye at vi vet at dette kan ha alvorlige konsekvenser for deres helse. Vi er også veldig opptatt av ulykkesrisikoen. Dette er ansatte som jobber med tunge, svære biler i Oslo, og som utsetter seg selv for risiko og det de treffer på sin vei for risiko, sier Luthen.

Anmeldt i Vestfold i fjor

Tidligere er det blitt kjent at ansatte i Veireno i Vestfold jobbet opp mot 18 timer i strekk, flere dager i uka. Den gang var det Arbeidstilsynet i Tønsberg som undersøkte selskapet, som overtok innsamlingen av husholdningsavfall i ti Vestfold-kommuner i oktober 2015. Tilsynet endte med politianmeldelse.

– Vi har gjort en vurdering av hele saken og gått til den strengeste sanksjonen vi har, nemlig politianmeldelse, sa tilsynsleder Marianne Pedersen til NRK i oktober i fjor.

Flere tilsyn i Oslo

Nå har altså Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus anmeldt selskapet for forhold i Oslo.

– Det er veldig stor sammenheng med å jobbe så mye som det vi nå har sett, og ulykkesrisiko, sier regiondirektør Luthen.

– Vil dere gjøre flere tilsyn med Veireno?

– Det har vi allerede gjort. Da det ble kjent gjennom mediene at det vi har tillatt av noe begrenset overtid ikke ble overholdt, har vi nå gjennomført et nytt tilsyn. Våre fagfolk sitter og vurderer om vi kan finne lovbrudd i perioden etter desember og utover i 2017, sier Luthen.

– Dette er vårt andre tilsyn på kort tid i tillegg til at vi har sett oss nødt til å politianmelde.

Er fly forbannet

Arbeidstilsynets funn har gjort miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Berg rasende på Veireno.

– Jeg blir forbanna. Jeg blir bekymret for alle de som har jobbet altfor lange dager og over så lang tid at det er fare for liv og helse. Sånn skal det ikke være å jobbe for Oslo kommune, sier Berg.

– Jeg blir fly forbanna når jeg hører at et selskap bryter arbeidsmiljøloven gang på gang.

Berg sier situasjonen viser at det er helt nødvendig å endre måten kommunen organiserer avfallshentingen i Oslo på, fremover.

VIDEO: – Jeg blir fly forbanna når jeg hører at et selskap bryter arbeidsmiljøloven gang på gang, sier miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Berg til NRK. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: – Jeg blir fly forbanna når jeg hører at et selskap bryter arbeidsmiljøloven gang på gang, sier miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Berg til NRK.

– Hva slags konsekvenser får dette for kontrakten som Veireno har med Oslo kommune?

– Vi ser hele veien på løsninger for hvordan vi skal sikre avfallshentingen. Dette en samfunnskritisk funksjon, og her ser vi at Oslo kommune har blitt stilt i en sårbar posisjon. Man har vektet pris for mye i anbudet og ga hele Oslo til en ganske liten leverandør.

– Nå ser vi at arbeidsmiljøloven har blitt brutt gang på gang, og dette er ikke noe vi aksepterer.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Veireno, men uten hell.