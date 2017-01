Jussekspert: – Kontrakten med Veireno er ulovlig

Ikke bare har Veireno brutt kontrakten, mener advokat Marianne H. Dragsten, de har også fått tillatelse av kommunen til å drive på andre måter enn planlagt.

Allerede i mai, fem måneder før oppstarten, fikk renovasjonsfirmaet tillatelse til å endre kjørerutene. De fikk også lov til å kjøre med færre biler.

– ULOVLIG: Marianne H. Dragsten mener Veirenos kontraktsbrudd er så alvorlige at kommunen bør heve kontrakten. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk/NRK

– Det overrasker meg veldig. Jeg skjønner ikke at Oslo kommune tillater den type endring, sier advokat Marianne H. Dragsten, en av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser.

– Henger det på greip rent konkurransemessig?

– Nei, det gjør det ikke. Jeg vil si at det er brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

– Hvorfor sier renovasjonsetaten ja til endringene?

– Dessverre er offentlige oppdragsgivere generelt ikke flinke nok til å reagere når leverandører ikke greier å levere i henhold til kontrakten. De lar det bare skure og gå, sier Marianne H. Dragsten.

Bør si opp kontrakten

I tillegg til ruteendringene, har Veireno brutt arbeidsmiljøloven flere ganger. Ansatte i renovasjonsfirmaet har jobbet over 80 timer i uken.

Tirsdag ble en av søppelbilene tatt med tre tonn for mye søppel, da den ble stoppet av Statens vegvesen i en tilfeldig kontroll. En oversikt NRK har fått viser at i løpet av januar har Veireno kjørt med ulovlig vekt 113 ganger.

Avvikene er så alvorlige at flere eksperter NRK har snakket med mener at avtalen må brytes.

– Bør Oslo kommune heve kontrakten?

– Ja, sier Marianne H. Dragsten.

Krever at kommunen tar ansvar

– BRYTER LOVEN: Bjørnar Moxnes (R) sier Veireno bryter loven og krever at kommunen hever kontrakten og tar over avfallshåndteringen selv. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

KREVER SVAR: Eirik Lae Solberg (H) vil at byrådet skal svare på hvorfor de tillater Veireno å bryte kontrakten. Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK

Rødt har tidligere ønsket å fremme mistillitsforslag mot samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg dersom byrådet ikke hever kontrakten med Veireno. Partiets gruppeleder Bjørnar Moxnes mener fortsatt at kommunen må ta over arbeidet.

– Det virker som om Veireno har vunnet anbudet med juksepris. De har solgt seg inn mye billigere enn alle andre. Nå viser det seg at de ikke klarer å holde det de lovte. Vi trenger ikke flere argumenter for at kommunen kan heve kontrakten, sier Moxnes.

Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, sier han aldri har sett tilfeller hvor et firma har fått lov til å avvike en kontrakt i like stor grad som Veireno.

– Jeg mener det mest alvorlige er at Veireno fikk lov til å innføre nye ruter og redusere biler allerede før oppstart. Det fikk de lov til enda det står krystallklart i kontrakten at de skulle følge det gamle ruteopplegget i en overgangsfase, sier Solberg.

Mener NRKs funn er feil

NRK har ikke lykkes i få Veireno til kommentere saken. Heller ikke byrådet har svart, mens Renovasjonsetaten mener NRKs funn er feil og gir gale konklusjoner.

Renovasjonsetaten skriver at de ikke har forskjellsbehandlet Veireno, men at lengre åpningstider skyldes at mange biler måtte sendes ut i tung trafikk til andre anlegg.

Renovasjonsetaten sier videre at de ulovlig lastede bilene er Veirenos ansvar – og at de har forsøkt å få Veireno til å holde de avtalte vektgrensene.

