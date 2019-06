Her får Jonis servert kamel

Det hender man må svelge noen kameler, heter det i ordtaket. I NRKs program «Ramadan hos Noman» ble det bokstavelig talt svelget kameler.

– Jeg kjente det klinge i min biologiske gane, gliser Jonis Josef etter første bit.

TV-programmet er inspirert av det tradisjonelle «Kvelden før kvelden», og NRK håper at landets muslimer vil få noe av den samme hyggestemningen i stuene sine under eid.

Blant annet er mesterkokk Stian Floer med, for å diske opp kjente og kjære eid-retter. Og for å overraske gjestene med mat som minner dem om deres røtter.

Til den norsk-somaliske komikeren Jonis Josef hadde kokken altså fått tak i en langreist råvare.

– Jeg har aldri spist kamel på denne måten. I Somalia har jeg spist små kvernede biter som kjøttdeig, sier Jonis.

«Dette smakte veldig somalisk» Jonis Josef, komiker

– Ringte en fetter

Kamelkjøtt er vanlig i blant annet Midtøsten og Somalia. Der er det populært i burgerform. I Norge er råvaren svært sjelden. Det serves verken på restauranter eller selges i butikker, ifølge stjernekokken.

– Man må bare ha de rette kontaktene. Jeg valgte å ringe en venn, nærmere bestemt fetteren min i Sverige, sier Stian Floer.

Kamelkjøttet ble hentet lovlig fra Sverige, og brakt over grensa på Svinesund.

Lag rettene fra «Ramadan med Noman»

HEMMELIG KAMELOPPSKRIFT: Det er så å si mulig å få tak i kamelkjøtt i Norge. Kokken måtte be om hjelp fra en fetter i Sverige. Foto: Tobias Nordbø / NRK

Floer, som til daglig er medeier i restaurantgruppen Lava Oslo, vil ikke avsløre sin hemmelige kameloppskrift, men deler gjerne noen tips.

– Hemmeligheten med kamelkjøtt er at det må grilles over lang tid. Mitt råd er å braisere det i flere timer i en terrakottaform.

Ønsker du selv å lage eidmat, så kan du bryne deg på noen av de andre oppskriftene som er med i programmet «Ramadan med Noman».

