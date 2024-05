Politiet om ranet i Sandefjord: Har gjort funn av veske

Saken kort oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Politiet har funnet en veske full av mobiltelefoner som de mener stammer fra et ran i en privatbolig i Sandefjord i helgen.

To maskerte menn med skytevåpen skal ha tatt seg inn i boligen og truet kvinnene som var til stede.

Et vitne har sett to maskerte menn ligge i en veigrøft i nærheten av Gokstad skole ved Øyans Bil i Sandefjord.

Gjerningsmennene er fortsatt på frifot, og politiet kjenner ikke deres identitet.

Politiet ønsker tips fra publikum, spesielt fra de som har overvåkingskameraer på boligene sine eller har vært i området rundt klokken 02:00 til 02:50.

Politiet fortsetter den taktiske og tekniske etterforskningen for å avdekke hvem som har vært i området natt til søndag.

– De to gjerningsmennene skal ha forsvunnet fra Breidablikk i en bil. Vi er spesielt interessert i tips fra strekningen Råstad via Hovlandveien. Der har vi gjort funn av en veske med mange mobiltelefoner som vi mener stammer fra ranet i helgen.

Det sier politifullmektig André Kvistad Alme til NRK.

Politifullmektig André Kvistad Alme ønsker tips for å finne gjerningsmennene som ranet en privatbolig i Sandefjord i helgen. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Politiet har også fått inn et tips fra et vitne som har sett to maskerte menn ligge i en veigrøft i nærheten av Gokstad skole ved Øyans Bil i Sandefjord.

– Vitnet gjorde observasjonen rundt klokken 02.00 natt til søndag, like før hendelsen skjedde, sier Alme.

Natt til søndag rykket politiet ut til Breidablikk i Sandefjord etter melding om at to maskerte menn med skytevåpen hadde møtt opp på en fest med ca. 15 kvinner.

Det skal være to gjerningspersoner. Disse personene er fortsatt på frifot og politiet kjenner foreløpig ikke identiteten deres.

I denne veigrøften skal et vitne ha sett to maskerte menn natt til søndag i 02:00-tiden. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Mørkkledde og lyse i huden

De to gjerningsmennene skal ha tatt seg inn i privatboligen på Breidablikk i Sandefjord og truet kvinnene med pistol.

– De er beskrevet som mørkkledde og lyse i huden, sier Alme.

Kilder NRK har snakket med hevder at kvinnene som var samlet i boligen var thailandske kvinner, og at de skal ha spilt poker. Det vil ikke politiet bekrefte.

– Vi har ingen kommentarer om hvem de fornærmede er, eller hva de gjorde.

Ønsker fortsatt tips

Søndag gjennomførte politiet en rundspørring i området der ranet skjedde. Så langt har de fått lite informasjon.

– Er det noen i Breidablikk-området som har overvåkingskamera på boligene sine, eller en Tesla med dashbordkamera vil vi gjerne ha tips om det. Vi ønsker også tips fra andre som har vært i området rundt klokken 02:00 til 02:50 eller tidligere.

– Kilder vi har snakket med sier at gjerningsmennene skal ha snakket thai seg imellom. Kan det være noen i miljøet som har fått informasjon innenfra om at det var verdier i boligen?

– Vi har ingen kommentar til det så langt, sier Alme.

Politiet fortsetter den taktiske og tekniske etterforskningen. De håper den vil avdekke hvem som har vært i området natt til søndag.