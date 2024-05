Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Fra og med i dag må elbiler stille seg i kø sammen med fossilbiler i Oslo og Akershus.

Dette skjer som et tiltak for å begrense privatbiltrafikken til Oslo sentrum og redusere faren for trafikkaos.

Fylkesrådet i Akershus krever at staten gir mer penger til flere bussavganger for å unngå kø, kork og kaos.

Ruter bekrefter at de ikke har planer om å sette opp ekstra busser nå.

Fylkesrådet i Akershus mener at prosessen rundt stengningen av Ring 1 har vært uryddig og at de ikke har blitt inkludert.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil ikke kommentere saken overfor NRK før han har svart Akershus.

Har du vært vant til å ligge i bussfila og suse forbi de andre bilene?

Fra og med i dag må du pent stille deg i kø sammen med fossilgjengen.

Saktegående kø på hovedveiene

Trafikkoperatør i Statens vegvesen Thomas Eriksen slår fast at det er mye kø på veiene inn mot Oslo mandag morgen.

Spesielt på E18 vest fra Asker og innover mot Oslo, og E6 sørfra.

– Vi så vel at det var litt tidligere kø på E18 inn fra Asker mot Oslo.

Eriksen sier det er usikkert om det er på grunn av at elbilene ikke lenger får kjøre i kollektivfeltene.

– Men det vil medføre noe ekstra kø og tidsbruk. I tillegg vil rushtrafikken strekke seg over en lengre periode på morgenen.

Hvis elbilister likevel velger å kjøre i bussfila fra og med i dag kan det bli dyrt:

Boten for ulovlig kjøring i kollektivfeltet er på 8200 kroner.

Trenger hjelp

Elbilene blir kastet ut for å slippe bussen fram. Men det blir ikke flere busser.

– Hvis Statens vegvesen oppriktig mener at bilistene heller skal reise kollektivt, trenger vi hjelp til å sette opp flere busser.

Det sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus.

Sammen med fylkesrådsleder Anette Solli (H) har han sendt brev med krav om penger til mer buss direkte til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

«Vi krever at forespørselen imøtekommes», avslutter de brevet.

– Kollektivtrafikken inn mot Oslo er allerede sprengt. Fylkeskommunen har ingen mulighet til å øke kapasiteten selv, sier Snortheim.

Fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H), vil ha penger fra staten. Foto: Bård Nafstad / NRK

80.000 elbiler over grensen

Godt over 200.000 biler og lastebiler kjører over grensa fra Akershus til Oslo på en vanlig dag.

Rundt 80.000 er elbiler, viser tall fra Fjellinjen.

I dag må de inn i de vanlige kjørefeltene sammen med resten.

– Vi frykter at både elbiler og fossilbiler blir stående lenger i kø. Folk vil komme seg senere på jobb og oppleve at det blir vanskeligere å komme seg rundt i hverdagen, sier Håkon Snortheim.

«Midlertidig» i tre år

Dette er grunnen til det hele:

Staten skal bygge nytt regjeringskvartal. Staten har også funnet ut at de må bygge om Ring 1 under regjeringsbyggene.

Under ombyggingen stenger staten veien gjennom Oslo sentrum i tre år fra 1. juli.

Da vil staten ha minst mulig biler inn i området.

Og allerede i dag kaster staten elbilene ut av kollektivfeltene på riks- og europaveier i Oslo og Akershus.

Elbilene blir også kastet ut av bussfila langs Oslos kommunale veier. Det vil skje gradvis fram mot 1. juli etter hvert som det skiltes om, opplyser Bymiljøetaten.

Midlertidig elbil-forbud i kollektivfeltene er ett av flere tiltak for å begrense privatbiltrafikken til Oslo sentrum og med det redusere faren for trafikkaos, ifølge Statens vegvesen.

Midlertidig betyr i dette tilfeller tre år.

– Reis kollektivt

– Andelen elbiler i kollektivfeltene, spesielt i rushtid, er nå så stor at bussene blir betydelig forsinket, sier prosjektleder trafikk i Vegvesenet, Halvard Gavelstad.

Og legger til:

– Vi oppfordrer de som kan til å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå.

Ingen planer om mer buss

Da skulle man tro at en logisk følge er å styrke nettopp kollektivtrafikken.

Men nei.

Ruter bekrefter at de ikke har planer om å sette opp ekstra busser nå.

– Ruter har begrensede muligheter til å øke antall avganger i rush utover dagens nivå, sier plandirektør Snorre Lægran.

Plandirektør i Ruter, Snorre Lægran, ber de som kan reise litt tidligere eller litt senere. Foto: Ruter/RedInk Krister Sørbø

Han sier at det beste tiltaket for sikre kapasitet i kollektivtilbudet på vei, er å sørge for at bussene har god framkommelighet.

– Vi har god kapasitet i systemet. For å få det godt utnyttet oppfordrer jeg de som kan til å reise tidlig eller sent i rushperioden, sier Snorre Lægran i Ruter.

Bruker alle pengene

Det er Akershus som eier kollektivselskapet Ruter sammen med Oslo.

Kunne ikke da Akershus selv sørget for flere busser til og fra hovedstaden hvis de mener det er så viktig?

Sagt på annen måte; burde ikke Håkon Snortheim skrevet sint brev til seg selv?

– Vi bruker alle de pengene vi har tilgjengelig på å sørge for at det er flest mulig avganger med bussene vi har til rådighet, sier han.

Skulle de satt opp flere busser langs hovedveiene inn til Oslo, ville det derfor gått utover tilbudet andre steder.

GRØNNE REGIONBUSSER: Akershus har selv ansvaret for busstilbudet i fylket, men vil nå at staten betaler for flere avganger inn mot Oslo. Her fra Lillestrøm. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Uryddig

Fylkesrådet i Akershus mener at hele prosessen rundt stengningen av Ring 1 har vært uryddig. De mener at de ikke har blitt inkludert.

– Gjennom media ble vi informert at innbyggerne i Akershus må påregne lange køer i tre år – uten ordentlige alternativer, sier fylkesrådsleder Anette Solli.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil ikke kommentere saken overfor NRK før han har svart Akershus, opplyser departementet.