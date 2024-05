– To personer er siktet i saken, og politiet ønsker naturligvis å komme i kontakt med disse, sier politiadvokat Johannes Hafsahl ved Oslo politidistrikt.

Natt til 28. april ble det skutt mot en kebabsjappe på Grønland i Oslo.

En mann i 20-årene ble funnet skadet.

Over en uke etter hendelsen er fortsatt ingen personer pågrepet.

Men nå er to personer siktet.

Johannes Hafsahl er politijurist ved Oslo politidistrikt.

– Grunnen til at de ikke er pågrepet, er at vi har opplysninger om at de kort tid etter hendelsen dro fra landet.

Vurderer etterlysning internasjonalt

Politiet har gått gjennom mye videomateriale fra området.

– På bakgrunn av opplysninger vi har fått gjennom etterforskningen og ting vi ser på video, så har disse to personene skilt seg ut i en slik grad at vi har siktet dem.

– De er siktet skytingen eller medvirkning til skytingen, sier Hafsahl.

Politiet har en formening om hvor de to mennene er.

– Vi har opplysninger om at de oppholder seg utenfor Schengen-området.

Foreløpig er de ikke etterlyst internasjonalt.

– Det er åpenbart at dette er personer som politiet ønsker å komme i kontakt med så raskt som mulig. Vi prøver dialog og må vurdere internasjonal etterlysning, sier Hafsahl.

Advokat Olle Nohlin representerer den ene av de siktede. En mann i 20-årene.

Hvordan han stiller seg til siktelsen, er ikke kjent.

– Jeg har ikke fått drøftet det med ham ennå, så vet ikke stiller seg til denne, sier Nohlin.

Kjenninger av politiet

Politijuristen ønsker ikke å fortelle hvilket miljø de to personene tilhører.

Men han bekrefter at de er kjent for politiet fra tidligere.

Deres tidligere historikk vil han ikke gå inn på.

– Jeg vil ikke si mye nærmere utover at de er kjent ved at de har begått straffbare handlinger tidligere.

Har funnet våpenet

Politiet tror de har funnet våpenet som ble brukt i skytingen.

Det ble funnet et våpen nær åstedet.

Politiet har ennå ikke helt knyttet det helt til handlingen.

– Men tid og sted for funnet, gjør at vi mener det er det våpenet vi fant, som er blitt brukt under skytingen.

Politiet etterforsker saken for fullt, forteller Hafsahl.

– Som jeg har vært inne på, så er jo personene som på en måte er involvert i denne skytingen, kjent for politiet fra tidligere.

Politiet undersøker blant annet hva som er motivet for skytingen.

Og selvfølgelig fortsetter prosessen med å identifisere flere av de personene som vi observerer på video, og som vi mener av ulike grunner er interessante for politiet, sier Hafsahl.