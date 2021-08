– Dagens regel bør det åpenbart gjøres noe med, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Også Arbeiderpartiet sier at de etter hvert må være åpne for å se på dagens rabattordning, den såkalte 50%-regelen.

Regelen er vedtatt av Stortinget. Den sier at nullutslippsbiler aldri skal betale mer enn halvparten av det bensin- og dieselbiler gjør i norske bomstasjoner.

Pengekrise for Oslopakke 3

Problemet har vært kjent lenge: Mens elbilandelen skyter i været, stuper bompengeinntektene.

Det rammer ikke minst de bompengefinansierte bypakkene. For Oslopakke 3 er pengekrisen dramatisk.

Den sier hvilke vei-, kollektiv- og sykkelprosjekter bompengene skal brukes til i Oslo-området. Sist pakken ble reforhandlet var i 2016.

Nå er bompengeinntektene én milliard kroner lavere enn man la til grunn den gang - bare i år.

Og gapet øker år for år.

Vanskeligere å nå målene

– Over tid vil dette gjøre det vanskeligere å finansiere prosjekter og tiltak i Oslopakke 3 som er nødvendige for å nå de politiske mål innenfor klima, miljø og nullvekst i personbiltrafikken.

Det sier Terje Rognlien, som leder sekretariatet for Oslopakke 3. Og legger til:

– Med mindre andre finansieringskilder kan dekke opp inntektsbortfallet.

Mangler penger

Neste år skal pakken reforhandles på ny. Lista over prosjekter det pr. i dag ikke er penger til inneholder blant annet:

Ny Majorstuen stasjon

Ny sentrumstunnel for T-banen

Baneløsninger Nedre Romerike

Nye trikkelinjer, for eksempel til Tonsenhagen

Miljøtunneler og lokk på Røa, Furuset og Filipstad

E6 Oslo øst

Dessuten har Sporveien slått alarm om økt forfall på T-banen.

IKKE PENGER: Nye Majorstuen stasjon til over 5 milliarder kroner skal knytte Fornebubanen og en fremtidig sentrumstunnel sammen. Det er hverken penger tl stasjonen eller sentrumstunnelen. Foto: MDH Arkitekter

Oslo Ap og Oslo Høyre

Det er lokalpolitikerne som merker best hvor skoen trykker. Pengekrisen gjør at både Oslo Arbeiderparti og Oslo Høyre har bedt Stortinget gjøre noe med dagens elbilrabatt.

Lokalpartiene vil fortsatt gi elbilene en fordel, men ikke så stor som i dag.

OVERMODEN: Sigbjørn Gjelsvik og Sp er tydeligst på at elbilrabatten ikke kan være så god som i dag.

Men det er fra et annet parti på Stortinget de får tydelig gehør.

– Elbilene skal fortsatt ha bruksfordeler, sier Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet.

– Men en absolutt regel som sier at hvis man øker prisen med ti kroner for dem som kjører bensin- og dieselbil, skal det først være fem kroner på elbil, den modellen er moden for å gjøres noe med, sier han.

Dette svarer partiene

NRK har spurt alle partier på Stortinget om de er villig til å skrote 50%-regelen. Vi har også spurt hva staten ellers kan gjøre for å skaffe mer penger i kassa.

Er det andre ting staten kan bidra med for å bedre den økonomiske situasjonen for Oslopakke 3? Arbeiderpartiet: Åpner for å se på 50%-regelen etter hvert, men kan ikke si når. Må balanseres opp mot en langsiktig politikk for å få flere til å velge elbil.

Staten må ta et større ansvar for bygging av kollektivprosjekter. Har programfestet av staten kan bidra med inntil 70 % til store prosjekter. Høyre: Har ikke vurdert å endre 50%-regelen nå. En viktig faktor for at folk velger elbiler er de lave brukskostnadene.

Har økt finansieringen av Oslopakke 3 slik at staten tar 66 % av kostnaden for store kollektivprosjekter. Dilemmaet med at elbil-suksessen svekker inntektsgrunnlaget i bypakkene må ses i sammenheng med regjeringens arbeid for å sikre et fremtidig bærekraftig bilavgiftssystem. Senterpartiet: Har programfestet at bruksfordelen gradvis skal reduseres. 50%-regelen er åpenbart blant det som bør gjøres noe med.

Staten må sammen med de andre partene i Oslopakke 3 drøfte hvordan man skal løse de finansielle utfordringene. Har ikke tatt stilling til ytterligere grep. Fremskrittspartiet: Jobber for å fjerne bompengene og at staten betaler for veier og jernbane. Sosialistisk Venstreparti: Vil ikke gå inn for at stortingsvedtaket om 50 % rabatt for nullutslippsbiler rokkes ved i kommende stortingsperiode.

Tapet av inntekter i bypakkene som følge av dette må kompenseres av staten. Venstre: Vil ikke endre 50%-regelen.

Vil fortsette økningen i støtte fra staten til kollektivtrafikk i de store byene, som nå er oppe i 66 % for de store kollektivtiltakene. Staten må inn i flere større prosjektet i Oslo, som nytt signalanlegg på T-banen og Majorstuen stasjon. Kristelig Folkeparti: Økningen i antall nullutslippsbiler gjør det naturlig å endre bompengesystemet slik at det også i fremtiden blir samsvar mellom utgifter og inntekter. Vil ha en skikkelig utredning av veiprising.

Staten kan ta en større andel av kostnadene, som nå er 66 % i flere prosjekter. Miljøpartiet De Grønne: Vil ikke gå vekk fra 50%-regelen. Mener at bomtakstene i byene bør økes betydelig både for fossilbiler og elbiler, men innenfor regelen.

Staten må dekke 80 % av de store kollektivprosjektene. I Oslo må også signalanlegget på T-banen, Majorstuen stasjon og videre utbygging av trikkenettet delfinansieres av staten. Rødt: Ønsker i utgangspunktet ikke bompengefinansering av infrastruktur fordi det er en flat avgift som rammer sosialt skjevt. Så lenge bompenger er en realitiet kan det være aktuelt å la dyre elbiler få en større bompengekostnad.

Staten må ta en større del av ansvaret.

Transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, sier at han deler vurderingene til Oslo Ap.

– Så må det selvsagt balanseres opp mot en langsiktig politikk for å få flere til å velge elbil. Så når det blir aktuelt å endre på dette, har jeg ikke noe svar på.

Dilemma

Høyres transport-topp Helge Orten sier at hans parti ikke har vurdert å endre 50%-regelen nå.

– Det er likevel et dilemma at suksess i klimapolitikken og stadig flere elbiler svekker inntektsgrunnlaget i bypakkene, sier Orten.

Vil skrote motorveier

SV, MDG og Venstre sier klart nei til å rokke ved rabatten.

SKAL LØNNE SEG: Lan Marie Berg vil ikke røre elbilrabatten. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det skal alltid lønne seg å velge miljøvennlig, sier MDGs Oslo-topp Lan Marie Berg.

– Hvordan skal man da løse finansieringskrisen i for eksempel Oslopakke 3?

– Vi må bruke pengene våre bedre. Det er derfor vi vil skrote de store motorveiprosjektene inn til byene våre som vi gjøre byene våre dårligere å bo i. Vi vil heller finansiere de store kollektivprosjektene i byene med 80 prosent, sier Berg.

Vil ikke love mer penger

Mer penger fra staten er løsningen til flere av partiene. Men ikke Senterpartiet.

– Hvilke ytterligere grep som bør tas, har ikke vi tatt konkret stilling til, sier Sigbjørn Gjelsvik.