Vil gjøre kostbare elbiler enda dyrere: – Ikke tiden for å innføre mer avgifter

En rekke elbiler kan bli dyrere hvis det blir regjeringsskifte til høsten.

Ap, SV og Sp går nemlig til valg på å innføre moms på elbiler som er dyrere enn 600.000 kroner.

– Dette er ikke tiden for å innføre mer avgifter på elbiler, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Tidligere denne uken kom FNs klimapanel med en dyster rapport.

Norske klimaforskere mener årets valg blir uhyre viktig for klimakampen, og at kutt i klimagassutslipp er et av de viktigste virkemidlene for å bremse utviklingen.

Fra 2025 skal det ikke lenger selges biler som går på fossilt drivstoff i Norge. Det er en del av regjeringens strategi for å redusere klimagassutslippene her til lands.

– Vi har ingen tid å miste. Så for oss er det viktigst at dagens elbilfordeler beholdes og styrkes, sier Bu.

Her er partienes elbilpolitikk Foto: Dina Jeanette Danielsen / NRK Ekspandér faktaboks Arbeiderpartiet: Gradvis redusere fordelene på de dyreste elbilene, og øke CO₂-komponenten for nye bensin- og dieselbiler for å nå målet om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler innen 2025.

Bygge ut ladestasjoner for elbil i hele landet. Høyre: Følge opp Stortingets vedtatte målsetting om at alle nye personbiler innen 2025 skal være nullutslippskjøretøy.

Gradvis trappe ned elbilfordelene, i første omgang på de dyreste elbilene, men sørge for at det alltid skal lønne seg å kjøpe lav- og nullutslippsbiler.

Trappe opp støtten til utslippsfrie nyttekjøretøy.

Øke tilgangen på hurtig- og lynlading for elbiler i hele landet.

Jobbe for økt ladeinfrastruktur i borettslag og leilighetsbygg samt parkeringsanlegg og parkering for næringsbygg. Senterpartiet: Alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler (el, hydrogen og biogass).

Endre elbilfordelene slik at staten kun gir merverdiavgiften-fritak for kostnader opp til 600 000 per nyinnkjøpt elbil. Over dette beløpet betales full mva. Bruksfordelene reduseres gradvis.

Nasjonal plan for ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen og biogass.

Bygge ut 10.000 hurtigladere i hele landet innen 2030. Sosialistisk venstreparti: Vil fases inn merverdiavgift for kjøpsbeløpet over 600 000 kroner ved kjøp av nye elbiler.

Samtidig skal økte kjøpsavgifter for elbiler alltid følges av en større økning for fossilbiler i samme klasse.

Utrede forbud mot kjøp og import av nye personbiler og lettere varebiler på fossilt drivstoff.

Bedre støtteordningen for ladeinfrastruktur i distriktene.

Gi økonomisk støtte til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier.

Alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler i 2023 og i 2025 skal også nye lette varebiler ha null utslipp. MDG: Fase ut salg av nye fossile personbiler og motorsykler innen 2023 og mye fossilfrie varebiler innen 2025.

Etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner, med tiltak som leasingstøtte for elbil, bestillingsbusser, utlån av elsykler og storskala utbygging av ladestasjoner.

Insentiver til bruk av bildeling, for eksempel momsfritak for elbiler brukt til bildeling, senere innfasing av engangsavgifter enn for privateide biler og billigere leie av parkeringsplasser.

Bygge ut sammenhengende ladenett innen 2023 med prioriteringa av distriktene, slik at elbil blir et reelt alternativ i hele landet.

Innføre en støtteordning for etablering av ladepunkter i borettslag og sameier. Rødt: Innføre et makstak på elbilsubsidier, slik at andelen av kjøpesummen over dette nivået blir ilagt de samme avgiftene som andre biler.

Vil sørge for et bedre kollektivtrafikknett, slik at behovet for privatbiler blir mindre.

Mål om ingen nysalg av fossilbilder inne 2025.

Bygge ut kapasiteten for hurtigladere for elbil i alle kommunesentre. Frp: Mva. og trafikkforsikringsavgift for kjøretøy gjøres teknologinøytral.

Redusere kjøretøyavgiftene betydelig.

Engangsavgiften skal reduseres og på sikt fjernes.

Nei til forbud mot bensin- og dieselbiler.

Inntekter som følge av mva. fra utslippsfrie kjøretøy skal uavkortet gå til å redusere bompengebelastningen. Venstre: Vil sikre elbilfordeler ut 2025 for å nå målet om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler.

Beholde kjøpsfordelen som gjør at det lønner seg å velge elbil.

Sikre ladeinfrastruktur i hele landet, etablering av minst 30 hydrogenfyllestasjoner og et nasjonalt nett av fyllestasjoner for biogass innen 2025. KrF: Alle nye biler som blir solgt etter 2025 skal være nullutslippsbiler.

Hele transportsektoren bør være utslippsfri/karbonnøytral i 2030.

Arbeide for et bærekraftig bilavgiftssystem, som sikrer at det er lønnsomt å kjøpe nullutslippsbiler.

– Opptatt av økonomiske fordeler

Ifølge undersøkelsen Elbilisten 2021, gjort av Norsk elbilforening, sier 80 prosent av norske elbilkjøpere at de økonomiske fordelene er den viktigste årsaken til å kjøpe elbil.

– Det er tre år og fire måneder til 2025, da skal vi ha 100 prosent markedsandel for person- og varebiler. Vi må være sikre på at vi når det målet før vi begynner å innføre moms på elbiler, sier Bu.

I befolkningsundersøkelsen Elbilbarometeret svarer 27 prosent av de spurte at «å bevare elbilfordelene er viktig for meg når jeg skal stemme ved stortingsvalget til høsten».

Like mange, altså nesten én av tre, svarer at de «velger heller biler på fossilt drivstoff dersom det innføres moms på beløpet som overstiger 600.000 kroner for elbiler».

Christina Bu er generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Aksel Jermstad/Norsk elbilforening

– Vi vet at folk er opptatt av de økonomiske fordelene. Poenget her er å vri avgiftene slik at folk velger elbiler foran diesel- og bensinbiler, sier Christina Bu.

Mener det rammer distriktene

Det er kun Venstre og MDG som ikke ønsker å innføre moms på elbiler. Til E24 sier nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, at hun tror en innføring av moms på elbiler vil etterlate distriktene i en «fossil bakevje».

Dette fordi det er de større elbilene med best rekkevidde som vil være aktuelle for folk i distriktene som vurderer å kjøpe ny bil. Og det er disse bilene de andre partiene gradvis ønsker å innføre moms på.

Rokkan fra støtte av Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Alle som bor i byene har nytt godt av fordelene med å kjøpe elbil i mange år. I distriktene har de ikke hatt de samme mulighetene, blant annet på grunn av dårlige lademuligheter. Og nå vil politikerne kutte elbilfordelene når elbil endelig begynner å bli et reelt valg for folk i distriktet, sier Bu.

– Ikke et stort problem

Sverre Myrli er transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Han mener forslaget til Arbeiderpartier om å øke momsen er uproblematisk.

– Du får veldig gode elbiler i dag med god rekkevidde for under 600.000. Og de nye som kommer nå, har stadig bedre rekkevidde. Så dette tror jeg ikke blir noe problem.

Han mener at på lik linje med andre avgifter, så må avgiftene målrettes.

– Vi skal oppfordre folk til å kjøre elbil, men hvis folk velger å kjøpe veldig dyre elbiler, blir det rart at de skal ha helt avgiftsfritak. Så det er bakgrunnen for vårt forslag.

Sverre Myrli (Ap) er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er ikke bekymret for at avgiftene skal velte elbilsatsingen.

– Jeg syns det er litt søkt, for dette er ikke et stort problem. Hvis folk vil kjøpe en elbil til 700.000 er det 25.000 kr i avgift, og hvis de vil kjøpe en elbil for 800.000 er det 50.000 kr i avgift, sier Myrli.

Han mener at de som har råd til en så dyr bil i utgangspunktet, har råd til en liten avgift på kjøpet.

– Har du råd til en bil for 700. 000 kr, har du råd til en avgift på 25. 000 kr.

Utfordring med ladenettverk

Også Senterpartiet har stemt for å fjerne momsfritaket ved sitt landsmøte. Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp), er enig i Arbeiderpartiet i at avgiften ikke vil sette tilbake satsingen på elbil.

Willfred Nordlund (Sp) sitter i Kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Senterpartiet mener at markedet begynner å bli modent, og at det er på tide å ha en bedre sosial fordeling av elbilfordelene. Du får i utgangspunktet en ganske god elbil for rundt 600.000 kr.

Avgifter er med på å finansiere videre klimatiltak, forteller han.

– Det er nå sånn at har du først råd til en bil på 800.000, så skal det i utgangspunktet gå greit om den koster 850. 000 kr også. Vi har en utfordring med å få bygd et godt nok ladenettverk i Norge, og det må vi finansiere sammen.

Et bedre ladenettverk vil gagne både de som har råd til å kjøpe en dyr og billig elbil, mener han.