Strømsgodset anmelder rasisme-saken til NFF

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

De skriver også at klubben iverksetter tiltak for å unngå en kultur i klubbmiljøet der det utvikles sjargong og holdninger som er uforenlige med fotballens og idrettens verdigrunnlag.

Advokatfirma Kleven & Kristensen har drevet med undersøkelser etter at tidligere trener Henrik Pedersen ble anklaget for å ha kommet med rasistiske uttalelser. Nå har advokatfirmaet kommet med sin konklusjon.

I pressemeldingen skriver styret i klubben at undersøkelsene som er gjort gir grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.