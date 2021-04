Én etter én forlot Strømsgodsets spillere hjemmearenaen sin i Drammen etter en morgen og formiddag preget av alvor.

Halldor Stenevik, Johan Hove og keeper Viljar Myhre ønsket ikke å kommentere situasjonen overfor NRK. Det gjorde heller ikke resten av laget.

Med ett unntak. Jonathan Parr, tillitsvalgt i spillergruppen, lettet litt på sløret om stemningen i klubblokalet onsdag.



– Vi er ikke fornøyde med informasjonen som er blitt gitt eller svarene på spørsmålene vi har stilt, sier Parr til Drammens Tidende.

I HARDT VÆR: Strømsgodset-trener Henrik Pedersen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

Møter fortsetter ut dagen

I dag hadde nemlig klubben invitert spillerne til møter med klubbledelsen. Målet var å informere hvordan prosessen har vært rundt rasismeanklagene mot trener Henrik Pedersen fra én ansatt og ytterligere syv varsler formidlet til klubben via NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon).

MÅTTE SVARE: Styreleder i Strømsgodset, Ivar Strømsjordet, her utenfor Marienlyst Stadion onsdag. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Det endte som kjent med at Strømsgodset mandag 2. påskedag uttrykte full tillit til Pedersen, men erkjente at det har vært «uheldige episoder».

Etter møtene i formiddag møtte også styreleder, Ivar Strømsjordet, mediene:

– Vi har hatt møter med hele spillergruppa, og vi har hatt møter med trenerteamet. Der har jeg informert om den prosessen som er gjennomført, og de vurderingene som er gjort der, fått spørsmål, og svart på det.

– Det som skjer videre nå er at vi tar med oss det vi har fått i de møtene, så samler jeg styret, og så refererer jeg fra de samtalene der, og så tar vi det videre i styret.

Trolig uttalelse torsdag

Nettopp Strømsjordet og klubbens daglige leder Dag Lindseth Andersen hadde innkalt spillerne til gruppevise informasjonsmøter for å forklare hva som lå bak avgjørelsen om at Pedersen skal få fortsette som hovedtrener, og eventuelt få ny informasjon av spillerne.

MEDIESJEF: Magne Jordan Nilsen er pressesjef i Strømsgodset. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

TV 2 meldte at spillerne skulle benytte møtene til å kreve både trenerens og styrelederens avgang.

Mediesjef i Strømsgodset, Magne Jordan Nilsen, sier følgende om hva som vil skje fra spillerhold den neste tiden:

– Vi har snakket med spillernes talsmann Jonathan Parr. Han bekrefter at de har gått gjennom saken og prosessen i det, og de er ikke fornøyd med alle svarene de har fått. Og de kommer til å komme med en uttalelse på vegne av spillergruppa, mest sannsynlig i morgen tidlig.

Varslet om rasisme og trakassering

Det har stormet rundt Strømsgodset siden forrige fredag. Da meldte både Eurosport og Nettavisen at det var satt i gang intern granskning av den danske hovedtrenerens oppførsel, etter at det hadde kommet inn varsel om mulige rasistiske kommentarer.

Klubben bekreftet samme kveld at det var iverksatt en intern utredning, og tre dager senere offentliggjorde de konklusjonen: Styret har full tillit til Pedersen.

Som del av beslutningsgrunnlaget for å frede treneren skal et skriv fra kaptein Mikkel Maigaard ha vært sentralt. Dansken skal ha informert styret om at ingen i spillergruppa har blitt utsatt for rasisme av treneren.

Det til tross for at flere i spillergruppa ikke stiller seg bak kapteinens budskap.

Nesten samtidig ble det klart at syv Strømsgodset-spillere hadde varlset Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon (NISO) om rasisme og trakassering fra Pedersen, og at flere i spillergruppa ikke kjente seg igjen i kaptein Maigaards budskap til styret, nemlig at «det ikke har vært noen saker som peker på rasisme mot noen av spillerne fra trener Pedersen».