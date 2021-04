Godset-topper gir seg etter bråk: – Det har kommet kritikk av meg

– Det har vært uro i og rundt klubben, og det har kommet kritikk av meg som styreleder. Derfor fant jeg ut at det er best å tre til side, forklarer Ivar Strømsjordet overfor NRK.

– Er du enig i kritikken som har kommet?

– Det vil jeg ikke gå inn på, svarer den tidligere styrelederen.

Både Strømsjordet, Strømsgodsets styreleder, og Dag Lindseth Andersen, klubbens daglige leder, trekker seg fra sine verv. Førstnevnte går av med umiddelbar virkning, mens Andersen går av 1. juni.

Det opplyser klubben i en pressemelding søndag kveld.

– Nå skal jeg kjøpe sesongkort

Strømsgodset har vært preget av kaos etter at en varslingssak med rasismeanklager mot tidligere trener Henrik Pedersen først endte med at dansken ble fredet, før han noen dager senere tok avskjed med klubben. Da hadde den opprinnelige avgjørelsen blitt kritisert av både spillere og supportere.

GÅR AV: Strømsjordet etter et ekstraordinært styremøte tidligere i måneden. Nå trekker han seg. Foto: Fouad Acharki / NRK

NRKs kommentator oppsummerte det hele som «leksikon i dårlig ledelse».

– Har det vært vanskelig å komme frem til avgjørelsen om å trekke seg?

– Ja, det er et valg som måtte modnes over litt tid. Jeg er glad i Strømsgodset, og jeg vil klubben bare godt. Nå skal jeg kjøpe sesongkort og møte opp på kamper fremover, sier Strømsjordet avslutningsvis til NRK.

– Klubben står i en vanskelig og utfordrende situasjon

Elisabeth Lohk, nestleder i styret, vil fungere som midlertidig styreleder inntil ekstraordinært årsmøte er avholdt.

– Styret ønsker å være tydelig på at vi erkjenner at klubben står i en vanskelig og utfordrende situasjon etter de siste ukers hendelser, men at vi nå ser fremover, heter det i dagens pressemelding.

GÅR AV: Dag Lindseth Andersen trer av 1. juni. Foto: Magne Jordan Nilsen / Strømsgodset IF

Daglig leder Dag Lindseth Andersen går også av, men han avviser at avgjørelsen er et direkte resultat av all uroen rundt klubben.

– Den krevende perioden vi som klubb har vært igjennom den siste tiden, har følgelig ikke vært avgjørende for min beslutning, selv om den nok har fremskyndet den, skriver han i en uttalelse.