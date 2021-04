Godsets nye trener: – Sett utenfra, så er Strømsgodset nå en klovneklubb

Strømsgodsets nye trenerduo Håkon Wibe-Lund og Bjørn Petter Ingebretsen møtte mandag ettermiddag pressen utenfor Marienlyst stadion. «BP» Ingebretsen var ærlig på at den siste uka har vært utfordrende for alle med hjertet i Drammen.

– Det har ikke vært noen god situasjon. Jeg har ikke vært direkte involvert, men for meg, sett utenfra, så er Strømsgodset nå en klovneklubb. Så det er det vi må ta tak i nå. Samle spillerne som vi sier. Vi starter med dette i dag. Hva hver enkelt spiller kan bidra med. Nå må vi stå sammen, alle sammen, sier han til det fremmøtte pressekorpset.

Wibe-Lund var assistenttrener under Henrik Pedersen, mens Ingebrigtsen er tidligere hovedtrener i klubben.

NY SJEF: Håkon Wibe-Lund får hovedtreneransvaret i Godset sammen med Bjørn Petter Ingebretsen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Wibe-Lund sier at han tok jobben på én betingelse: At «BP» også sa ja. Nå ser han framover.

– Første pri er å bygge det opp igjen. For meg hadde det vært veldig vanskelig å tro på dette uten å ha med de folka som jeg vet har kapasiteten og det riktige verktøyet til å begynne den prosessen som Godset skal gjennom nå. Om det blir et lengre perspektiv vil tiden vise, sier han.

Ventet utspill

Spillerne i Strømsgodset lovte forrige uke et samlet utspill om situasjonen rundt trener Henrik Pedersen. De lovte først å komme med dette onsdag kveld, men dagen etter fortalte talsmann for spillergruppa, Jonathan Parr, at de ønsket å vente til styret i klubben hadde konkludert i saken.

Det gjorde styret fredag ettermiddag. Da ble det nemlig offentliggjort at Pedersen og klubben hadde blitt enige om å gå hvert til sitt i kjølvannet av rasismeanklagene mot den danske treneren.

Selv om Pedersen var ferdig som Godset-sjef fredag, meldte klubben at den kom til å fortsette å jobbe med varslingene om rasisme som kom fra en ansatt og sju spillere i klubben.

Ville vente

Også Jonathan Par møtte pressen utenfor Marienlyst mandag ettermiddag. Han er tydelig på at det viktigste nå er å se framover.

– Det har vært en vanskelig situasjon for hele klubben, spillerne og de involverte partene. Det er en situasjon vi alle skulle vært foruten. Fokus nå er å komme oss videre, sier han.

Veteranbacken er tydelig på at ikke spillergruppen er splittet nå, til tross for rykter om det motsatte forrige uke.

– Det er ikke en splittet spillergruppe som står her nå. Det har vært splittelser underveis, men vi har hatt gode prater hele tiden og pratet godt ut og luftet sine frustrasjoner i dag, og står nå samlet bak at vi nå vil se fremover.

TALSMANN: Backveteranen Jonathan Parr er talsmann for spillergruppa i Strømsgodset.

Parr forteller at spillergruppa har sagt svært tydelig fra til styret i Strømsgodset om hva de mener fortløpende under prosessen.

– Vi har vært tydelig på at vi har vært misfornøyde på hvordan saken har vært håndtert. Så har vi hatt gode samtaler med klubben i etterkant av det og vært enige med klubben i at ting ikke har blitt håndtert slik det skulle vært blitt, og det er det flere grunner til, og de kan vi komme tilbake til senere. Det er jo en sak som fortsatt pågår, så vi har som spillergruppe tiltro til at klubben behandler den godt nå og kommer med sin konklusjon når den er klar, sier han.

Full storm

Det har stormet rundt Strømsgodset og Pedersen siden anklagene om uønsket oppførsel fra Pedersen ble kjent mandag 5. april.

Klubben bekreftet varselet i en pressemelding, men slo da fast at dansken likevel fikk beholde jobben etter en «grundig intern utredning».

FERDIG I GODSET: Henrik Pedersen er ferdig som trener i Strømsgodset. Dansken kom til enighet med klubben fredag ettermiddag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Likevel var ikke siste ord sagt.

Tirsdag kunne TV 2 melde at det til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) hadde kommet ytterligere syv anonyme rasismevarsler på Pedersen.

Det førte til hektisk møtevirksomhet i Godset-styret, som innkalte til ekstraordinært styremøte onsdag kveld, uten at det ble fattet et vedtak der. Torsdag fortsatte møteaktiviteten på Marienlyst, og fredag informerte de altså pressen om den nye utviklingen etter møtet med hovedsponsoren.

Det er ikke offentlig kjent hva de konkrete episodene går ut på, eller hvilke personer i drammensklubben som skal være utsatt for bemerkningene fra treneren.

Avviser anklagene

Pedersen, som ble hentet inn som trener i Strømsgodset sommeren 2019, har hele tiden avvist rasismeanklagene som rettes mot ham.

SJEF I SNAUT TO ÅR: Sportssjef Jostein Flo og Henrik Pedersen da dansken tok over som Strømsgodset-trener sommeren 2019. Nå er begge ferdige i drammensklubben. Foto: Godset Media

– Jeg er sterkt uenig og kritisk til både anklagene som er fremført, og til selve prosessen som er gjennomført. Det føles trist og meningsløst å forlate Strømsgodset og «drengene» på denne måten. Men slik denne saken nå har kommet ut av kontroll, og spesielt av hensyn til alle som elsker Strømsgodset, hadde jeg ikke noe annet valg enn å bidra til enighet om denne løsningen som nå ligger på bordet, sier Pedersen i en pressemelding.

Styreleder Strømsjordet beklager at samarbeidet med Pedersen avsluttes på denne måten.

– Vi er oppriktig lei oss for at vi skilles under slike omstendigheter. Vi ønsker Henrik alt godt videre i trenerkarrieren. Vi har dyp respekt for både den fotballfaglige jobben og arbeidet med alle mennesker som han har utført i klubben vår, sier Strømsjordet.