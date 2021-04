Godset-unionen reagerer: – En ulidelig smerte

«Det er med tristhet, sjokk og vantro vi er vitne til hvordan vår vakre klubb preger nyhetsbildet med et nærmest ustoppelig antall av ulike saker, tilfeller og versjoner av kritikkverdige og alvorlige forhold,» skriver de i en pressemelding som ble lagt ut torsdag ettermiddag.

Kl. 18.30 er det nytt møte i Godset-ledelsen der de skal vurdere hvordan de skal håndtere varslingssaken mot trener Henrik Pedersen, som skal ha kommet med rasistiske uttalelser.

«Tusenvis av blå hjerter blør fra åpne sår. Det er en ulidelig smerte for alle som er glade i Strømsgodset,» er budskapet fra supporterne.

Så gir de følgende beskjed:

«GodsetUnionen forventer at klubben nå rydder opp, tar affære og utviser ansvar i en krevende sak som har kommet helt ut av kontroll. Vi forventer en fremdrift preget av åpenhet, respekt og aktverdighet og med en snarlig løsning som ivaretar klubbens ære og samvittighet.»

«Dernest forventes en ekstern evaluering av hendelsesforløpet. En kritisk gjennomgang der man kommer til bunns i og avklarer evt. mangler og/eller brudd på rutiner og rammer for håndtering av ulike personal- eller varslingssaker. Det forventes i så måte at det utarbeides tydeligere retningslinjer for dette som forankres på alle nivåer i klubben.»

VILLE VENTE: Talsmann for spillergruppa i Godset, Jonathan Parr, fortalte til NRK torsdag ettermiddag at spillerne vil vente med å uttale seg til klubbstyret har konkludert i rasismesaken.

Spillerne utsatte uttalelse

Strømsgodset-spillerne trente i grupper på Marienlyst stadion torsdag formiddag. Etter treningen fortalte talsmann for spillergruppa, Jonathan Parr, til NRK at spillerne hadde valgt å avvente å uttale seg om saken til styret i klubben hadde konkludert.

Det var egentlig ventet at det vile komme en pressemelding fra spillergruppa torsdag morgen.

– Sånn som situasjonen er blitt nå, og siden saken fortsatt behandles av styret, så avventer vi av respekt for det.

– Hvor lenge venter dere?

– Styret må få behandle saken ferdig, så det kan vi ikke vite når blir, men både styret og alle andre er klare over at vi må få en konklusjon og komme oss videre i denne saken.

Parr sier at spillerne har en «ok» dialog med styret, men at de altså nå venter på konklusjonen av det pågående ekstraordinære styremøtet.

– Ingen vil være i denne situasjonen. Det er vanskelig for både klubben og selvfølgelig for oss spillere, sier Parr.

Nekter

Trener Henrik Pedersen har hele tiden avvist at han skal ha kommet med rasistiske kommentarer i løpet av sin periode som Godset-sjef. I en e-post til VG tidligere denne uka skrev han:

– Jeg har personlig ikke vært i tvil om at anklagene var grunnløse, og at jeg ville bli renvasket.

– Men det har svært belastende dager, hvor jeg på grunn av klubbens interne undersøkelser, har valgt ikke å kommentere saken offentlig, fordi jeg ikke ville forstyrre den viktige prosessen, skrev Pedersen.

Verken Pedersen eller hans advokat Erik Flågan har besvart NRKs henvendelser torsdag morgen og formiddag.

Krisemøter

Onsdag ble det holdt krisemøter på Marienlyst stadion, der Strømsgodsets styreleder Ivar Strømsjordet og klubbens daglige leder Dag Lindseth Andersen møtte spillerne for å forklare hvorfor de hadde konkludert med at Henrik Pedersen skulle få beholde jobben.

TILLITSVALGT: Jonathan Parr. Foto: NRK

Møtene ble etterfulgt av at Jonathan Parr, tillitsvalgt i spillergruppen, uttalte at de ikke var fornøyde med informasjonen de hadde fått, eller svarene som var ble gitt.

– Vi som samlet spillergruppe er ikke fornøyd med de svarene vi har fått fra klubben, og har bestemt oss for at vi må komme med en pressemelding selv hvor vi får fram spillergruppas syn og er tydelig på hvor vi står som gruppe, sa Parr.

Overfor NRK avviste veteranen at det er splid i spillergruppa.

– Når det er en sånn sak, kommer det ut mye forskjellig informasjon, og det er ikke alt som er like riktig. Innad i spillergruppa er vi veldig enige, vi ser veldig likt på denne saken og det er en samlet spillergruppe som kommer til å stå bak den uttalelsen vi sender ut i morgen.

Ekstraordinært styremøte

Også klubbstyret tok umiddelbare grep etter møtene onsdag. Rett etter kl. 21.30 onsdag kveld forlot styreleder Ivar Strømsjordet et ekstraordinært styremøte, men uten at saken var løst.

IKKE I MÅL: Styreleder Ivar Strømsjordet forlot i 21.30-tida onsdag Marienlyst stadion etter en hektisk arbeidsdag. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Vi har hatt møtevirksomhet i hele dag med spillere- og trenerteam. Så har styret hatt et oppsummerende møte nå i kveld. Men vi har ikke fattet noe vedtak i styret nå i dag. Nå skal vi jobbe videre med saken, sa styrelederen da han forlot Marienlyst stadion.

Hektisk uke

Alt dette skjedde i kjølvannet sakene som Eurosport og Nettavisen publiserte forrige fredag. De meldte at det var satt i gang intern granskning av den danske hovedtrenerens oppførsel, etter at det hadde kommet inn varsel om mulige rasistiske kommentarer.

STYRELEDER: Ivar Strømsjordet, her utenfor Marienlyst Stadion onsdag. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Klubben bekreftet samme kveld at det var iverksatt en intern utredning, og tre dager senere offentliggjorde de konklusjonen: Styret hadde full tillit til Pedersen.

Nesten samtidig ble det klart at syv Strømsgodset-spillere hadde varslet Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon (NISO) om rasisme og trakassering fra Pedersen, og at flere i spillergruppa ikke kjente seg igjen i kaptein Mikkel Maigaards angivelige budskap til styret, nemlig at «det ikke har vært noen saker som peker på rasisme mot noen av spillerne fra trener Pedersen».