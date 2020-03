Bekymret for kapasiteten ved sykehjem

Beboeren som døde natt til lørdag tilhører Ellingsrudhjemmet i Oslo. Nå jobber sykehjemmet med å spore, begrense og forhindre smitte av koronaviruset.

To andre av beboerne er bekreftet smittet. I tillegg er ytterligere fem blitt testet, ifølge Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Søndag ettermiddag kom svaret fra etatsdirektør Helge Jagmann:

ISOLERER: Det er 4200 heldøgnsplasser ved kommunale sykehjem i Oslo. Direktør for sykehjemsetaten Helge Jagmann understreker at de prøver å få kontroll på smitte på institusjonene. Foto: Oslo kommune

– De fem testene vi har ventet på viser seg å være negative. Det vil si at det ikke er koronavirus hos disse selv om de har den typen symptomer, sier han.

Sju av de ansatte ved Ellingsrudhjemmet er satt i karantene. For alle kommunale sykehjem i Oslo er det nå minst 70 medarbeidere i karantene.

Frykter karantene gir pleiermangel

Dødsfallet i helgen er dessverre noe som var ventet, ifølge Norsk Sykepleierforbund i Oslo.

– Vi har vært forberedt på at det vil komme smitte på sykehjemmene, men det er skummelt fordi mange av de sykeste eldre er bosatt her. Den pasienten som døde var i risikokategorien, så selv om det ikke er overraskende gjør det meg bekymret.

Det sier Line Orlund, som er fylkesleder for sykepleierforbundet i Oslo. Orlund er stolt over medlemmene sine, samtidig mener hun at de står i en utfordrende situasjon.

– Hvis vi ikke klarer å bremse tempo på spredningen vil vi få mange eldre som trenger bistand samtidig. Og hvis vi har mange sykepleiere og helsefagarbeidere som er i karantene har vi et problem.

Ønsker norsk smittevernutstyr

Orlund roser myndighetene for restriksjonene som er innført og håper at alle følger dem. Likevel er hun usikker på om helsearbeiderne får det de trenger for å gjøre jobben sin.

– Jeg er bekymret for tilgangen på smittevernutstyr. Det jeg kan si er at Oslo kommune har gjort alt jeg kan tenke meg for å skaffe det. Men jeg får mange tilbakemeldinger på at det er for lite utstyr. Særlig i kommunen.

EU har innført restriksjoner på eksport av ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr for å sikre at egne behov kan dekkes under koronapandemien.

– Vi er en høyteknologisk og intelligent nasjon. Det må være noen bedrifter som kan vri seg rundt og begynne å produsere noe her. Jeg har en helt klar forventning at regjeringen sørger for at det startes produksjon noe sted, sier Orlund.

Nektes besøk – roser ansatte

Søndag bestemte byrådet i Oslo seg for at kommunen stenger de fire helsehusene og alle 38 sykehjemmene sine for besøkende.

– Kun strengt nødvendige besøk, for eksempel til terminale (døende, journ.anm.) beboere, vil være mulig og må avtales på forhånd, opplyser kommunen i en pressemelding.

SÅRBARE: Flere av de som bor på Ellingsrudhjemmet er sårbare for alvorlig sykdom som følge av koronaviruset. I tillegg er sykepleierforbundet bekymret for smittevernet rundt de som pleier beboerne. Foto: Vegar Erstad / NRK

Pårørende til beboerne på Ellingsrudhjemmet lever med en ekstra usikkerhet når de fleste ikke kan besøke sine nærmeste.

Samtidig hyller flere av dem de ansatte for jobben de gjør.

– Vi har en del å tenke på nå ved siden av dette med familie på sykehjemmet. De ansatte der gjør en veldig god jobb, både nå og ellers, skriver en pårørende i en tekstmelding til NRK.