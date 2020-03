«Hele Norge klapper», «Heile Oslo klappar», «Hele Rogaland klapper» og «Hele Bodø klapper» var blant Facebook-arrangementene som spontant har poppet opp i dag.

Alle arrangementer startet likt:

«Helsepersonell, både i Norge og over heile verden gjør en fantastisk jobb for å ta unna for alle koronasjuke, og å gjøre seg klare for tsunamien som kommer.»

Caroline Rikardsen Berg opprettet Bodø-arrangementet. Det gjorde hun da hun så arrangementet for Oslo.

– Jeg synes det var så fint at jeg tenkte vi måtte gjøre det her også, sier Berg, som selv jobber i Miljøtjenesten i Bodø.

FACEBOOK: Over hele landet er det tatt initiativ til å hylle helsevesenet. Foto: Montasje av skjermbilder fra Facebook

Flere tusen klikket «delta»

Mer enn 5500 personer klikket «delta» på Oslo-arrangementet.

Dette har fått flere til å ville være med å vise støtte rundt omkring i landet. Disse arrangementene har nå flere hundre rukket å klikke «Delta» på i løpet av noen få timer.

For selv om hverdagen for mange er snudd på hodet, er situasjonen annerledes for dem som jobber i helsevesenet.

VISER STØTTE: Caroline Rikardsen Berg jobber selv i helsevesenet og vil hylle sine kolleger i kveld. Foto: Privat

– Jeg har jo en jobb som involverer at alt er som normalt. Man må bare dra på jobb. Ikke noen hjemmesitting. Det er kanskje litt derfor jeg opprettet det arrangementet. Det er ingen av oss som skal sitte hjemme. Vi skal bare fortsette, sier Berg.

Og klokka 18 skal hun stå ute på balkongen.

– Og jeg håper andre står ute og klapper. Det er litt artig om man kan vinke til de som står der borte på verandaen og klappe i lag, og gjøre noe sammen, sier Berg.

– Få naboen ut på sin balkong

Dette er oppfordringen som er kopiert inn i arrangementene på Facebook:

«Helsepersonell, både i Norge og over heile verden gjør en fantastisk jobb for å ta unna for alle koronasjuke, og å gjøre seg klare for tsunamien som kommer. La oss gi dem et korona-trygt «klapp på skuldra» ved å gå ut på balkongen, henge ut av vinduet eller gå ut i hagen kl. 18.00 og gje dem et minutt med applaus og jubel! Få naboen ut på sin balkong, så slipper du stå alene :)



Film en video av det og del med heltene i helsevesenet!

Og om noen vil synge opera eller anna er det berre å køyre på!



Viktig: Husk på rådene frå helsestyresmaktene om å holde minst 1 meter avstand.»