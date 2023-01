– Jeg var veldig i tvil på hvordan jeg kom til å bli tatt imot av lærere, medstudenter og pasienter. Jeg angret litt på at jeg søkte i starten, sier Basmeena Sidikyar.

21-åringen studerer til å bli paramedisiner. Hun har allerede prøvd seg i praksis i ambulansen.

I klassen på Oslo Met er hun den eneste med flerkulturell bakgrunn. Og hun er den eneste som bruker hijab.

NRK har vært i kontakt med en rekke fagforeninger og studiesteder, ingen av dem kjenner til tidligere studenter eller ansatte som bruker religiøse hodeplagg.

Sidikyar blir den første i norsk ambulansetjeneste som bruker hijab.

– Det uvitende er alltid skummelt, men du kan bli positivt overrasket, som jeg ble, smiler jenta med røtter fra Afghanistan.

Rød uniform, svart hijab

Nylig fullførte 21-åringen sin praksistjeneste i ambulansen i Kongsvinger – kledd i rød uniform og svart hijab.

Hun fryktet reaksjoner på bekledningen, men har ikke opplevd ubehageligheter.

– Jeg venter på at det skal komme noe negativt, men så langt har jeg vært veldig heldig. I åtte år har jeg hatt på hijab og ikke opplevd noe vondt, sier hun.

Sidikyar har fått utelukkende positive tilbakemeldinger på sin tjeneste i ambulansen. Foto: Rahand Bazaz / NRK

For ti år siden oppsto en heftig debatt om hvorvidt offentlige ansatte kunne bære hijab på jobb.

Religiøse hodeplagg som turban, hijab og kalotter ble tillatt i det norske forsvaret allerede i 2012. Men i politiet er det fremdeles forbud mot å kombinere uniform og hijab.

For Sidikyar finnes det bare en løsning hvis hun skulle blitt pålagt å ta av hodeplagget i ambulansen.

– Da slutter jeg. Dette er en del av meg.

Studieleder: – Modig

– Å være kvinne i en slik bransje krever mot og et godt filter. Jeg har lyst til å si at Basmeena er modig, sier Trine Jørgensen.

Jørgensen er studieleder i prehospital avdeling på Oslo Met og er en av Sidikyars lærere.

Hun mener at det er viktig med synlig mangfold i tjenesten.

– Vi har pasienter som representerer et stort mangfold, og da må vi også ha det, sier hun.

Studenten Basmeena Sidikyar og studieleder Trine Jørgensen øver med en dukkepasient. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Jørgensen er glad for å ha en student som Sidikyar i klasserommet.

– Det er med på å berike skolemiljøet. Vi kan lære om hverandres kulturer og religioner, så jeg ser bare positive sider ved at man skiller seg ut fra mengden, sier Jørgensen.

Vil ha mer mangfold

Studiet paramedisin finnes på seks ulike høgskoler og universiteter i landet. Flere erkjenner at rekrutteringen kunne vært bedre.

I Østfold håper sjefen for ambulansetjenesten at yrket fremover vil bli valgt av flere med mangfoldsbakgrunn.

Merete Storli Tveit skulle ønske flerkulturelle søkte på jobber i ambulansen – for at de skal kunne velges. Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Det er viktig at vi har ansatte med ulik type bakgrunn i vår tjeneste for nettopp å speile hele samfunnet, sier leder for prehospitale tjenester ved Sykehuset Østfold, Merete Storli Tveit.

Man trenger ikke høyere utdanning for å jobbe i ambulansetjenesten. Man kan også ta fagbrev som ambulansearbeider på videregående skole.

– Det er ikke mange med flerkulturell bakgrunn som søker. For at vi skal kunne velge dem inn, så må de selv velge dette yrket, sier Tveit oppfordrende.