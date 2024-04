Det var en tolv år gammel gutt som ble knivstukket da han var på vei til skolen i Moss torsdag morgen.

Det bekrefter politiadvokat Sigrid Fagerli til NRK.

Gutten ble påført flere kutt- og stikkskader, men er ikke livstruende skadet.

– Det er en alvorlig sak, og en alvorlig siktelse som foreligger, sier bistandsadvokat Tone Monclair.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Det var på denne gangstien at den unge gutten ble påført flere kutt- og stikkskader torsdag morgen. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Erkjenner de faktiske forholdene

En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter hendelsen. Han ble pågrepet like ved åstedet, og ble senere innlagt på sykehus.

– Han er preget, sier forsvarer Vetle André Mitchell Jensen.

Siktede har samtykket til varetektsfengsling, og vil forklare seg i avhør fredag.

– Han har erkjent de faktiske forholdene, men man kan per nå ikke ta stilling til spørsmålet om skyld. Det skal gjøres en vurdering i anledning det, som vil ta litt tid, sier forsvareren.

– Hva slags type vurdering?

– Det går jo på spørsmålet om han kan holdes ansvarlig for det som har hendt, rent strafferettslig.

Søndre Østfold tingrett bestemte fredag at mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Retten viser til at saken er svært alvorlig og at det er flere barn involvert som er sårbare for påvirkning.

Vetle André Mitchell Jensen forsvarer mannen i 50-årene som er siktet for drapsforsøk. Foto: Privat

Tilrettelagt avhør

Politiet har planer om å gjennomføre et tilrettelagt avhør av gutten som ble knivstukket, sier politiadvokaten.

– Det vil gjennomføres så snart det er mulig, sier Fagerli.

Hun vil ikke kommentere om politiet har beslaglagt kniv eller andre gjenstander som kan ha blitt brukt.

Politiadvokat Sigrid Fagerli. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Den unge gutten ble knivstukket på en gangsti da han var på vei til Verket skole i Moss torsdag morgen.

Politiet har patruljert i området rundt skolen fredag. Gangstien er åpen for fri ferdsel.

Møtte elevene langs skoleveien

Det går i overkant av 500 elever på Verket skole. Skolen har klasser fra 1. – 10.-trinn.

– I dag var flere av skolens ansatte ute langs skoleveien før skolestart for å hilse på elevene når de kom til skolen. Det kommer de også til å gjøre neste uke, sier Therese Evensen.

Hun er kommunikasjonssjef i Moss kommune.

– Det har vært ekstra helsepersonell på skolen i dag. Flere av elevene har hatt behov for å snakke med dem, sier Evensen.

Therese Evensen i Moss kommune. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Politiet: Fremstår tilfeldig

Politistasjonssjef i Moss Henning Dalbye har tidligere sagt til NRK at knivstikkingen fremstår som tilfeldig.

– Det er så vidt vi vet ikke noen relasjon mellom de to, sa Dalbye.

Flere andre barn skal ha sett voldshendelsen utspille seg.

– Noen av dem er veldig redde. De har sett mye blod og ting de opplevde som skummelt, sa skolelege Øyvind Bjørnstad til NRK torsdag.