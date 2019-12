– Det kom fryktelig overraskende på, sier paramedic Ørjan Kittilsen.

Ambulansearbeideren forteller om da han og en kollega rykket ut på oppdrag en sommernatt i Fredrikstad for to år siden. Da de ankom stedet, ba Kittilsen politiet om hjelp fordi han var usikker på pasientens sinnstilstand.

Politiet svarte at de ikke hadde mulighet. Like etterpå fikk Kittilsen en knyttet neve i ansiktet inne i ambulansen. Han mistet brillene og falt ut av bilen.

På vei til sykehuset kalte pasienten Kittilsen for «idiot» og sa han skulle «ta» ham.

– Jeg ble redd. Vi var der for å hjelpe. Det var ingen hyggelig greie, sier han.

Mer vold registrert

NRK har hentet inn tall fra alle landets sykehus. I hele 2018 ble det registrert 198 voldshendelser mot ambulansepersonell. Fra januar til midten av november i år har antallet økt til 258.

Det er en økning på 30 prosent – og ennå er ikke året over.

Antall registrerte voldshendelser i 2019 Ekspandér faktaboks Helse Stavanger HF - 17 hendelser Helse Fonna HF - 19 hendelser Helse Bergen HF - 10 hendelser Helse Førde HF - 2 hendelser Helse Møre og Romsdal HF - 5 hendelser St. Olavs Hospital HF - 10 hendelser Helse Nord-Trøndelag HF - 2 hendelser Helgelandssykehuset HF - 0 hendelser Finnmarkssykehuset HF - 1 hendelser Nordlandssykehuset HF - 2 hendelser Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10 hendelser Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF - 50 hendelser Sykehuset i Vestfold HF - 9 hendelser Sykehuset Innlandet HF - 7 hendelser Sykehuset Telemark HF - 13 hendelser Sykehuset Østfold HF - 29 hendelser Sørlandet sykehus HF - 42 hendelser Vestre Viken HF - 28 hendelser

NRK har også fått innsyn i rapporter som ambulansearbeidere selv har skrevet.

Som denne fra en ansatt ved et sykehus i Nord-Norge som fikk melding om en bevisstløs pasient som trengte hjelp:

Når ambulansen ankommer, blir personellet øyeblikkelig angrepet av personen som er meldt inn som bevisstløs utenfor hans leilighet. Jeg blir da presset opp i et hjørne og blir tatt kvelertak på samtidig som vedkommende knytter den andre hånden og truer med å slå.

I flere av tilfellene møter ambulansearbeiderne rusede eller psykisk syke mennesker. En opplevde at en pasient var nær å hoppe ut av ambulansen på motorveien:

Hun er verbalt og fysisk truende og forteller at noen i hodet hennes sier hun må drepe noen. Hun truer også med en saks og krykke og prøver å ødelegge ett vindu for å komme ut. Når pasienten prøver å selvskade seg, holdt vi henne nede i sete slik at dette ble forhindret.

Flere ansatte skriver om drapstrusler mot seg selv og familien, og trusler om vold ved bruk av våpen som kniver og sakser.

Tillitsvalgte NRK har vært i kontakt med sier voldshendelsene går utover det daglige arbeidet.

– Enkelte ansatte er redde og opplever utrygghet, sier foretakstillitsvalgt Marius Bjørndalen ved Sykehuset Østfold.

– Ministeren burde være krystallklar

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) ba fjor helseminister Bent Høie svare på hvordan han skulle ivareta helsearbeideres sikkerhet på jobb.

– Helseministeren er eier av helseforetakene. Han burde være krystallklar i sin kommunikasjon at vold mot ansatte er uakseptabelt, sier Bjørnebekk-Waagen.

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) mener helseministeren bør gjøre mer for ambulansearbeiderne. Foto: Ole Hag / NRK

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier det er sykehusledelsen som har ansvar for å sikre godt arbeidsmiljø for ambulansearbeiderne.

– Vi kan og skal ikke godta at vold og trusler om vold fører til at ansatte er redde for å dra på jobb. Det er helt uakseptabelt og helseministeren vil igjen ta opp denne utfordringen i sin styringsdialog med de regionale helseforetakene, sier hun.

Angrepet på nytt

For en måned siden kom dommen mot pasienten som slo ambulansearbeideren Ørjan Kittilsen i Fredrikstad. Mannen ble dømt til 36 dagers fengsel med en prøvetid på to år.

Kittilsen mener dommen er for mild.

Ørjan Kittelsen har opplevd vold fra pasienter to ganger. Nylig ble en av pasientene dømt til fengsel. Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Dette er et uskrevet kapittel enda, og derfor tror jeg straffen for vold mot oss ikke er like streng som mot en politibetjent, sier 33-åringen.

For bare et par uker siden ble han på nytt angrepet av en pasient. Den ferske hendelsen er meldt inn til sykehusets interne avvikssystem, men ikke politianmeldt.

– Det skjer mer og mer. Det er uten tvil. Jeg har følt meg utrygg på jobb flere ganger etter hendelsen i 2017, sier han.