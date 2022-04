Vekterselskap anmeldt for George Floyd-grep

– Det var akkurat som å se de bildene fra Georg Floyd-saken. Det var forferdelig å være vitne til, sier Morten Thoresen.

70-åringen satt på sin faste plass på en kafé i Fredrikstad sentrum tirsdag forrige uke. Da ble han vitne til det han kaller brutaler scener midt i gågata.

– Jeg så at en vekter prøvde å få has på en av byens stakkars rusbrukere. Ved første øyekast så det veldig voldelig ut.

Morten Thoresen har anmeldt både vekterselskapet og politiet etter at han ble vitne til basketaket i Fredrikstad sentrum. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Thoresen tok derfor opp mobilen for å filme. Det tok ikke lang tid før det eskalerte. Ytterligere en vekter kom til stedet for å bistå sin kollega.

– Vekteren hadde kneet sitt hardt ned mot halsen på mannen. Den andre vekteren stengte for personens munn og nese. Han tok hetta hans over ansiktet, og presset tinningen hans hardt ned i en jernramme på bakken, beskriver Thoresen.

70-åringen fikk ikke med seg foranledningen til basketaket.

Ble bedt om å slette videoen

Thoresen filmet hele seansen, helt til politiet kom og ba ham stoppe.

NRK har sett hele den syv minutter lange videoen. Den viser at de to vekterne presser mannen ned. Han kjemper hele veien imot og får flere ganger ansiktet presset ned i bakken.

Det er også tydelig at den ene vekteren plasserer et kne mot mannens bryst og hals. Senere får han sin egen hette trukket over ansiktet, etter at han spyttet mot vekterne.

Mannen roper også flere trusler.

Her presses mannens ansikt ned i bakken. Mannen spyttet flere ganger mot vekterne. Da dro den ene vekteren hetten over ansiktet hans. Før kollegaen kom til, presset den ene vekteren et kne mot mannens bryst og hals.

Flere personer ble vitner til hendelsen.

– Det kom en politimann bort til meg og tok tak i telefonen min med makt, og ba meg om å slette innholdet, sier Thoresen.

I opptaket ser man først en politimann som sier at han ikke får lov til å filme, før han får beskjed om å slette videoen.

– Han tok et røft tak og dro meg bort til politibilen og gjentok at jeg skulle slette den. Jeg spurte på hvilket lovgrunnlag han hadde rett til å si at jeg skulle slette den.

Politiet har senere etterlyst video og bilder fra vitner.

Thoresen har nå anmeldt både politiet og vekterselskapet.

– Det har vært en belastning, men dette handler ikke om meg. Det handler om det stakkars mennesket som var ruset og ble utsatt for makt og vold. Jeg mener det helt klart var skadepotensial.

Vekterselskapet: – Bare bruddstykker

Politiet bekrefter at de har mottatt anmeldelsen.

– Per nå skal vi etterforske den som vi gjør med andre saker. Anmeldelsen mot politiet er det Spesialenheten som eventuelt etterforsker, sier krimsjef Geir Willadsen.

Loven er tydelig på at vektere i utgangspunktet ikke har mulighet til å bruke mer makt enn en vanlig mann i gata.

– I denne videoen fremkommer det bare bruddstykker av hele hendelsen, sier sjef for vekterselskapet Quality Security, Dick Hansson.

Han sier vekterne ikke er tatt ut av tjeneste mens politiet etterforsker saken.

– Vekterne ble tilkalt fordi en kunde trengte bistand i butikken. Utover dette blir det uprofesjonelt å uttale seg mer nå.

Mener vektere mangler opplæring

Politiadvokat og ekspert i vekterjuss, Kai Spurkeland, mener vekterutdanningen mangler opplæring i hvilke maktmidler de egentlig kan ta i bruk.

– De har en beskjeden grad av opplæring på maktbruk, og de har ikke det samme regelverket som politiet å støtte seg på. Det er mer usikkerhet rundt det, sier han.

Kai Spurkland er politiadvokat og ekspert i vekterjuss. Foto: NRK

– Spørsmålet blir hele tiden om det var nødvendig å bruke så mye makt som dette, og hvor alvorlig det man er mistenkt for er. Det blir en vurdering.

Spurkeland har ikke sett den aktuelle videoen. Han ønsker kun å uttale seg på generelt grunnlag.

– Når personen er under kontroll er det ikke nødvendig å bruke mer makt, men det vil alltid være ulike oppfatninger av det, sier han.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med mannen som blir holdt nede av vekterne i videoen, uten hell.