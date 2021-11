Daniel (17) mistet åtte bekjente til selvmord under pandemien

– Det er tabubelagt å snakke om det.

Daniel Martinsen hadde på et tidspunkt veldig mange baller i lufta. Hverdagen til 17-åringen gikk i ett.

– Livet mitt gikk litt sånn på automatikk, og jeg var opptatt fra tidlig til sent, forteller han.

Han var fylkesleder i Elevorganisasjonen, kalenderen var full og livet lekte. Men i løpet av en måned mot slutten av fjoråret ble smilet byttet ut med tristhet.

Først kom en melding om at en han kjente hadde tatt sitt eget liv. Så kom det en til. Og en til. Plutselig hadde åtte personer i Daniels bekjentskapskrets tatt livet sitt.

Han reagerte med sjokk.

– Jeg visste ikke helt om jeg trodde det jeg hørte. Det viser jo bare at det er lett å glemme alt og alle rundt seg, sier han.

– Vi gutter og menn må tørre å snakke. Spør en venn i dag om han har det bra eller om dere skal ta en kaffe. Det kan være med å redde et liv.

Senere gikk han selv på veggen.

Trenger du noen å snakke med? Ekspandér faktaboks Hvis du trenger noen å snakke med, kan du benytte noen av disse lavterskeltilbudene: Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no.

Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no. Kors på halsen: Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år.

Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år. Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldreomsorg og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer.

Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldreomsorg og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer. Mental Helse Ungdom: Chattetjeneste på www.mhu.no på mandager, tirsdager og torsdager kl. 17-20. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år).

Chattetjeneste på www.mhu.no på mandager, tirsdager og torsdager kl. 17-20. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år). Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp. Du kan også snakke med din fastlege.

Kraftig økning av henvendelser

Psykisk helse blant menn har en rekke ganger blitt løftet opp som et satsingsområde i samfunnet. Likevel sliter mange unge menn.

Så langt i år har 5077 menn under 30 år tatt kontakt med Mental Helse Hjelpetelefon. Det er en økning på 20 prosent sammenlignet med hele fjoråret.

– Vi tenker at dette er svært høye tall og at det er veldig leit at det stadig er så mange i samfunnet som sliter og trenger noen å snakke med utover sitt eget private nettverk, sier nestleder Sigrid Ø. Mull.

Kirkens SOS har fått over 126.000 ulike rop om hjelp på telefon så langt i 2021 – og 37 prosent av disse fra menn.

– Vi ønsker veldig å nå ut til flere gutter, fordi vi vet at det er et stort behov. Vi vurderer blant annet et framtidig samarbeid med spillplattformer, sier generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal.

I løpet av de tre siste månedene har andelen gutter som tar kontakt på chat økt fra 15 prosent til 19 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Høy terskel: – Klarer ikke å knekke koden

Etter hendelsene i Kongsberg og Bislett i Oslo hvor to unge menn med historie fra psykiatrien har vært i fokus, har menns psykiske helse blitt et tema.

Psykolog Lars Halse Kneppe mener vi sliter med å nå ut til gutter og menn, uavhengig av markeringer og kampanjer rettet mot dem. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Jeg synes ikke det er vanskeligere å snakke med gutter og menn, men det er det å få de over terskelen til å oppsøke hjelp. Det er der det stopper opp litt, sier psykolog Lars Halse Kneppe.

Han tror det handler om at det er skummelt og uvant.

– Det er fokus på gutter, kampanjer rettet mot gutter og guttedager, men vi klarer ikke å knekke koden. Det gjelder både oss som psykologer, men også samfunnet rundt.

Orket ikke mer og ba om pause

Frem til juni i år var Daniel Martinsen leder for flere tusen elever i Elevorganisasjonen i Viken.

Han trodde livet som leder kom til å forbli en lek. Men det sa stopp dagen før han fylte 17 år.

– Jeg hadde skyhøye lederambisjoner for meg selv, sier han.

Daniel Martinsen ber ledere se på psykisk helse som en investering. Foto: Rahand Bazaz

På vei hjem på toget en kveld kjente han kroppen reagere.

– Konduktøren spurte hvor gammel jeg var, og jeg klarte å si feil alder. Alt gikk helt i svart for meg og jeg begynte å felle tårer fordi jeg var for sliten.

17-åringen tok opp telefonen og ringte sine nestledere nettopp fordi han tenkte at psykisk helse var det han måtte sette i første rekke.

– Jeg sa rett ut at «nok er nok for min del, dere må ta over i minst en uke». Da var jeg helt fraværende fordi jeg trengte tid på å hente meg inn igjen.