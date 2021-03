Roya (30) blir daglig kontaktet av menn med selvmordstanker

– Jeg gjør dette frivillig, helt alene, fordi ingen var der for meg da jeg trengte det.

Roya Sori i Søgne på Sørlandet har ikke alltid sett lyst på livet.

– På et tidspunkt, etter seks år med mobbing på barneskolen, orket jeg ikke mer. Jeg gikk på en fjelltopp og ville ta mitt eget liv.

For fire år siden kom hun til et punkt i livet der hun ønsket å dele sine erfaringer etter en skilsmisse og et oppgjør med seg selv. Instagram ble plattformen hun delte tankene på.

– Jeg hadde aldri vært den jeg er i dag, med å bruke egen fritid på å snakke med folk, hvis jeg ikke hadde vært gjennom det selv, sier Sori.

– Eneste de vil er å prate

Responsen kom fra dag én. Hun fikk støttende ord og tilbakemeldinger fra ukjente som hadde opplevd mye av det samme.

– Jeg har prøvd å begå selvmord to ganger. Jeg vet hvordan jeg kan hjelpe.

30-åringen jobber som HR-sjef til vanlig, men bruker kveldene og nettene til å snakke med folk som forteller at de er i nød. Særlig unge menn med selvmordstanker.

– Jeg sitter ikke på medisinske råd og sier «la meg ta kontakt med helsepersonell», men det vil de ikke. Det eneste de vil er å prate. Noen å snakke med, sier Sori.

Jobben hun legger ned på Instagram tjener hun ikke penger på.

– Det er godt å kunne få meldinger eller telefoner om at jeg var der for dem, og at de klarte å komme seg ut av situasjonene, sier hun.

Du kan lese noen av meldingene hun får i innboksen her:

Slår alarm

Koronaåret 2020 har påvirket folkehelsen – særlig for unge voksne, og tallenes tale fra Mental Helses hjelpetelefon er tydelige.

I 2019 tok 1155 menn under 30 år kontakt – mens i fjor var tallet 2171. Det er en økning på 88 prosent.

– Det er en urovekkende økning, spesielt fordi det er så mange unge som går rundt og har det vanskelig i dagens samfunn. Det gjøres for lite for psykisk helse blant menn, sier Aslaug Timland Dale, daglig leder for hjelpetelefonen.

SNAKK OM DET: Daglig leder for hjelpetelefonen, Aslaug Timland Dale, ber folk snakke mer om selvmord. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Noe av grunnen til høyere tall kan skyldes at organisasjonen har ansatt flere personer til å svare på samtaler.

Barn helt ned i 8-årsalderen tar kontakt. På ett år økte også tallene for samtaler med selvmord som tema med 60 prosent.

Trenden bekymrer nå så mye at de mener det haster med hjelp.

– Snakk om selvmord. Det redder liv. Vi vet det redder liv. Det er mye stigma rundt menn og psykisk helse. Det å ikke ha språk rundt sine egne følelser eller arenaer hvor det er greit, er bekymringsfullt, sier Dale.

Roya Sori tror åpenheten rundt psykisk helse har gitt høyere tall. I sine samtaler med de fortvilede menneskene er hun opptatt av at de selv skal gjøre jobben.

– Det sies at du kan lede hesten til elva, men du kan ikke tvinge den til å drikke. Mange tror jeg kan fikse dem bare ved at de tar kontakt, men de må gjøre minst 60-70 prosent av jobben, sier Sori.

– Øker ikke i krisesituasjoner

De siste tallene fra Dødsårsaksregisteret viser at færre personer tok sitt eget liv i de første månedene av pandemien.

Fra mars til mai i fjor, var det 139 selvmord i Norge. Det er det laveste antallet i det tidsrommet på over fem år.

Ping Qin er professor ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging. Hun mener det er sannsynlig at nedgangen i selvmord i fjor vår, er knyttet til pandemien.

– Det er godt kjent at selvmordstall ikke øker i krisesituasjoner. Man får andre ting å fokusere på og prioritere i slike år.

LYKKES: Professor Ping Qin mener Norge har gjort gode tiltak for å ivareta den psykiske helsa til befolkningen. Foto: Privat

Lege og spesialist i psykiatri, Arne Thorvik, sier den vanlige forklaringen på slik nedgang, er mer samhold i befolkningen.

– Man kan jo tenke seg at denne pandemien blir oppfattet som en ytre fiende, som i en krig. Og at man i hvert fall i de første månedene følte et økt samhold.

Likevel kan pandemien slå begge veier.

– Så er spørsmålet, hva skjer etterhvert? Noe som kanskje er litt underkommunisert om andre verdenskrig er jo at næringslivet var oppe og gikk og arbeidsløsheten falt. Det er jo det motsatte av hva vi ser nå.

Vil være et godt menneske

Roya Sori er fra Kurdistan og ble på barne- og ungdomsskolen kalt for hårete, rar og ekkel. Fortiden gjør vondt å snakke om idag, og tårene kan fort komme av å snakke om det.

– Jeg løy mye til vennene mine, for eksempel hvor vi hadde vært på ferie eller hva vi eide. Jeg fikk nok av mobbingen og det ble så ille at jeg prøvde å ta selvmord.

KJØRER UT: Om behovet for hjelp er akutt fra den som tar kontakt, reiser Roya Sori ut til folk. – Mange av disse menneske trenger bare et push. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Noen av de som tar kontakt er helt nede i 12-årsalderen. Men også høytutdannede menn med lege- og advokatjobber, god økonomi og funkisboliger.

– Mange av disse menneske trenger bare et push. Jeg er brutalt ærlig med de som tar kontakt. Hvis det er deres feil, så sier jeg det.

Responsen har vært enorm. Så stor at hun i slutten av 2020 ble kontrakt av Sørlandet sykehus og ble tilbudt en prosjektstilling som koordinator for selvmordsforebygging.

– Men er ikke dette en stor oppgave for deg som ikke har utdannelse innen dette feltet?

– Jeg prøver ikke å være en psykolog eller lege, men et godt medmenneske som lytter.

BEDRE TIDER: Nå ser Roya Sori lyst på livet. Instagram-innsatsen har gitt henne en jobb som koordinator for selvmordsforebygging på Sykehuset Sørlandet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Medmennesket den viktigste medisinen

Kirkens SOS er en annen hjelpetelefon som i 2020 merket den enorme pågangen av mennesker som er usikre på om de skal leve videre eller ikke.

Men her er trenden en litt annen.

16,3 prosent flere kvinner tok kontakt med tjenesten i 2020 sammenlignet med 2019. For menn var økningen på 1,6 prosent.

– Vi har et enormt stort pågang. Enormt stort, gjentar Heimdal.

I 2019 hadde 14.889 samtaler selvmord som tema. I 2020 svarte de på 17.259 samtaler om selvmord - som ble fordelt slik:

1023 samtaler med høy alvorlighetsgrad

3342 samtaler med middels alvorlighetsgrad

6842 samtaler med lav alvorlighetsgrad

6052 samtaler ikke kategorisert

– Å føle at livet mister mening, og at det kan føles attraktivt at det avsluttes, er en ganske vanlig menneskelig tanke. Men det er et ganske stort sprang fra å tenke det til å gjøre noe med det. Det er det heldigvis de færreste som gjør, sier generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal.

STOR PÅGANG: Generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal melder om en stor økning i antall kvinner som tok kontakt i 2020. Foto: Joe Urrutia

Hvert år ringer over 300.000 mennesker inn til Kirkens SOS, men det er kun rundt 200.000 av disse som blir besvart på grunn av kapsitetsutfordringer.

– Den viktigste medisin et menneske trenger er et medmenneske.