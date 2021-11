En nødmelding kommer tikkende inn på skjermen.

– Den ene delen av meg blir lei seg når de har det så vondt at trenger å ta kontakt, den andre delen kjenner på en intens glede for at de finner oss.

Det sier nestleder i Mental Helses hjelpetelefon, Sigrid Øyen Mull.

Det hun nå skal fortelle er vondt og vanskelig.

– Det var en ni år gammel jente som tok kontakt med oss på vei til skolen.

Den ansatte som pratet med jenta skjønte fort at noe var galt. At hjelpen måtte komme fort.

– Hun lurte på om hun ikke skulle kaste seg foran bussen når skolebussen kom. Da kunne de andre som mobbet henne angre seg når de fikk se hun bli påkjørt.

Det stod flere barn på bussholdeplassen. Hendelsen setter spor.

– Vi chattet med barnet inn på bussen, og frem til en helsesykepleier på skolen. Vi forsikret oss om at sykepleieren skjønte alvoret. Det gikk heldigvis bra denne gangen, sier Mull.

Hvis du trenger noen å snakke med, kan du benytte deg av flere lavterskeltilbud. Alle hjelpeorganisasjonen har taushetsplikt og du kan være anonym: Kirkens SOS

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon. Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no. Mental Helse Mental Helses gratis hjelpetelefon er en døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Dette er Norges største tjeneste på chat og internett. Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Uansett hvor du befinner deg i EU og EØS kan du ta kontakt. Alarmtelefon Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe. Ring 116 111 eller skriv direkte på 116111.no.

Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp. Forrige kort Neste kort

– Det gjør vondt

Det har skjedd noe med samfunnet rundt oss, mener Mental Helses hjelpetelefon.

BER OM HJELP: Skjer ikke det, legges flere psykisk helsetilbud ned, sier nestleder i Mental Helses hjelpetelefon Sigrid Øyen Mull. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Siden de i februar startet med å få statistikk over barn under ni år, har over 500 barn tatt kontakt for spørsmål om forventningspress, sorger og gleder.

Over 100 av disse barna har meldt om psykiske plager, viser deres egne tall.

– Hvis vi kan redde et selvmord, en dropout eller bare et menneske med vonde tanker, har vi lyktes. Å investere i tilbud som vårt er en billig investering for Norge, sier hun.

Trenden er den samme hos en av Norges største hjelpetelefoner. Kirkens SOS deler den sterke bekymringen til Mental Helses hjelpetelefon.

– Det gjør vondt, sier generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal. Foto: Joe Urrutia

– De er godt under ti år når de tar kontakt. Det triste er at mange snakker om at de ikke ser meningen i å leve lenger. Det gjør vondt, sier generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal.

De må avvise 40 prosent av samtalene de får inn fordi det ikke er tid eller penger til å møte behovet. Derfor bønnfaller om 15 millioner kroner.

– Noe av koronamidlene fra regjeringen er videreført, men det er veldig mange som sliter. Vi bestiller ambulanser omtrent hver eneste dag, så det er fortvilende å ikke kunne svare.

Frem til september 2021 har det har vært over 70.000 flere konsultasjoner inne psykisk helsevern for barn og unge enn samme periode i 2019. Der viser en fersk oversikt gjort av Helse Sør-Øst.

Frykter nedleggelse

Mental Helses hjelpetelefon frykter de må fjerne det døgnåpne tilbudet de har hatt under pandemien, og heller gå tilbake å kun ha åpent på dagtid.

Behovet er 6 millioner kroner.

– Det er veldig skremmende å tenke på å gå tilbake til dagåpent, og ikke hele døgnet. Vi ser et voldsomt behov med en eksplosjon av henvendelser, sier nestleder i Mental Helses hjelpetelefon, Sigrid Øyen Mull.

Solberg-regjeringen bevilget totalt 64,5 millioner kroner til hjelpetelefoner og digitale hjelpeverktøy. De pengene er nå ferdig.

– Dette er unger som tar kontakt når alt annet er stengt. De bruker oss i stedet for å ty til selvskading. Det er skjebner der ute som får konsekvenser om vi ikke er der for dem, sier Mull.

Regjeringen: – Vi tar det på alvor

Støre-regjeringen foreslår å støtte Kirkens SOS med 27,8 millioner kroner i 2022. Mental Helses hjelpetelefon får 27,5 millioner kroner.



Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), mener det er betydelige midler til drift av hjelpetelefonene.



– Vi tar tilbakemeldingen fra Mental helse og Kirkens SOS på alvor. De frivillige organisasjonene er et svært viktig supplement til det offentlige.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap). Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

Regjeringen skal nå vurdere om det er hensiktsmessig og mulig å samle flere av de mest sentrale hjelpetelefonene under ett døgnåpent nasjonalt felles nummer.

Det er foreslått fem millioner kroner til felles opplæring.

– Det vil fremover først være viktig å arbeide videre med felles opplæring og kompetansedeling i hjelpetelefonene, samt vurdere hvordan hjelpetelefonene kan ses mer i sammenheng, sier Bekeng.