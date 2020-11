Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kvinnen i 20-årene besøkte kjæresten i England ved tre anledninger da landet ble ansett som rødt, og hun gikk rett tilbake på jobb etterpå, skriver Avisa Oslo.

I alt var det i løpet av de tre periodene 21 karantenebrudd hvor kvinnen hadde pasientkontakt 137 ganger. Det gjaldt blant annet blodprøver, EKG og influensavaksiner.

Kvinnens sjef varslet om karantenebruddene. Kvinnen er senere blitt sagt opp.

Kvinnen erkjenner karantenebruddene, men mener hun ikke kan dømmes for å ha handlet forsettlig, ettersom hun ikke kjente reglene. Sjefen hennes bestrider at kvinnen ikke var klar over reglene for karantene ved innreise.

Politiadvokat Karianne Worren, som er aktor i saken, mener det er særdeles skjerpende at hun jobbet som helsesekretær på et fastlegekontor.

– Disse menneskene har møtt opp fysisk på legekontorene, på tross av pandemien, fordi de trenger medisinsk hjelp. De skal føle seg trygge når de gjør det, sa hun under rettssaken.

Ga karanteneråd til pasienter

Aktor tror heller ikke på at kvinnen ikke kjente til karanteneplikten.

– Tiltalte mener hun ikke var klar over karanteneplikten før politiet ringte henne. Men likevel fortalte hun i mars pasienter at de ikke kunne komme til legekontoret hvis de hadde vært i utlandet, sa Worren under prosedyrene i retten, skriver Avisa Oslo.

Aktor vil at kvinnen skal sone en ubetinget fengselsdom. Avisa Oslo skriver at dette i så fall vil være en «historisk» dom for brudd på karanteregler.

Worren sier at hun tror dommen kan bli viktig, ettersom det er lite rettspraksis på området. Det er tidligere avsagt enkelte dommer på betinget fengsel, i tillegg til flere bøter, for brudd på karanteneregler.

Politiet skal prioritere koronabrudd

I mars påpekte justisminister Monica Mæland hvor viktig det er å overholde karantenereglene.

Justis - og beredskapsminister Monica Mæland har tidligere sagt at brudd på smittevernreglene kan straffes med fengselsstraff. Foto: Terje Pedersen

– Gjør du ikke det, vil politiet fra i dag av ha myndighet til å håndheve karantenebestemmelsene, slik at du kan straffes med bøter eller fengsel hvis du bryter disse. Brudd på smittevernloven er alvorlig og det er derfor en prioritert oppgave for politiet, sa Mæland da.

Først i november varslet politiet at man hadde fått i oppdrag å prioritere kontroll og sanksjonering av brudd på smittevernreglene.

– Vi vil prioritere brudd på karantene og isolasjon, og oppdrag tilknyttet private fester og arrangementer, uttalte politiinspektør Olav Unnestad i Øst politidistrikt da.

Ber om samfunnsstraff

Kvinnens forsvarer, advokat Annette Barlinn, har lagt ned påstand om at kvinnen skal dømmes til samfunnsstraff.

Forsvareren mener det ikke er vitenskapelig belegg for aktors uttalelser om at det kun var flaks som førte til at kvinnens opptreden ikke førte til større konsekvenser.

Dommen er ventet å falle i løpet av denne uken.