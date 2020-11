Ypper til aviskrig i Oslo

Er det egentlig en bra nok pressedekning av ting som skjer i Oslo? Nei, mener mange, deriblant byrådsleder Raymond Johansen, som mener at spørsmålene av størst betydning for byens befolkning fremdeles ikke ikke dekkes grundig nok.

Lokalaviskonsernet Amedia mener det ligger et uutnyttet potensiale i hovedstaden, og lanserer i dag nettavisen Avisa Oslo. Ved hjelp av 35 nyansatte redaksjonelle medarbeidere skal de fylle spaltene med stort og smått av hendelsesnyheter fra Oslo.

Fra sine nye redaksjonslokaler slår ansvarlig redaktør Magne Storedal i Avisa Oslo fast at Oslo er altfor dårlig dekket.

Magne Storedal er ansvarlig redaktør i Avisa Oslo, som tar mål av seg å være en tøff tabloidavis med fokus på hendelsesnyheter. Foto: Oddvin Aune / NRK

– Oslo er en bakgård når det gjelder nyheter. Det er fordi denne byen ikke har noen stor nyhetsorganisasjon som betjener den. Det er mange små aviser som gjør en solid jobb med de ressursene de har. Men denne satsingen er så stor at vi kan betjene Oslo med nyheter 24/7, sier han.

Åpent rom

Dermed blir det duell i enda en by mellom Amedia og Schibsted, som eier Aftenposten. Allerede har Amedia gitt Schibsted-eide Polaris Media tøff konkurranse i Trondheim. Der har den lokale nettavisen Nidaros gitt Adresseavisen kamp om lokalnyhetene.

Ansvarlig redaktør Erik Waatland i Medier24 sier at Aftenposten har latt det være en posisjon ledig i Oslo som Amedia nå kan forsyne seg av.

– Aftenposten er først og fremst en riksavis som også henvender seg til et publikum i hovedstaden. Det skal veldig mye til for at trafikale utfordringer – som at T-banen står – havner på Aftenposten. Nå får du en lokalavis som skal være i øyehøyde med folk og se både stort og smått gjennom redaksjonelle øyne. Hadde Aftenposten gjort det samme, så hadde det ikke vært et åpent rom her, men det er det, sier han.

– Det er sikkert noen utenfor Oslo som mener det skal lite til for at de store nyhetsorganisasjonene avisene skriver om kødannelse på ring 3 i Oslo?

– Det er jeg fullstendig uenig i. Oslo-sentralisme i nyhetsbildet handler først og fremst om rikspolitikk, sier Waatland.

– Rommet er ikke åpent

Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen i Aftenposten varslet i forrige uke at de skal bruke 20–25 millioner kroner på å ansette flere journalister og styrke sin posisjon i Oslo. For hun innrømmer at de var sterkere på Oslo før.



– Posisjon vår i Oslo var sterkere før enn den er nå. Mange år med omstillinger, kutt og reduksjoner har preget den delen av journalistikken. Men vi ser at det er riktig å bygge opp igjen og at vi har veldig gode muligheter for å styrke den posisjon siden vi allerede er det mediet med den sterkeste posisjon i Oslo, sier hun.



Men hun er ikke med på at de har latt det være et åpent rom til konkurrentene:



– Rommet er ikke åpent, men det er plass til mye mer journalistikk om Oslo, men vi har et forsprang, vi har en god posisjon allerede, og den skal vi styrke, sier Eilertsen, og understreker at hun ser veldig lyst på at det blir mer journalistikk om og for folk som bor i Oslo.

Tror de vil overleve

Waatland føler seg sikker på at Avisa Oslo vil bite seg fast.

– Amedia har drevet et grundig forprosjekt og fått fram det at det er svært få som abonnerer på en avis per innbygger i Oslo, og de ser at det er et stort lesermarked i en by som nærmer seg 700.000 innbyggere.

Ansvarlig redaktør Magne Storedal sier at de har som mål å ha et femsifret antall abonnenter innen ett år.

– Vi har sagt at det viktigste i denne fasen er at mange leser oss. Så er vi ikke så ambisiøse på at vi skal ha så mange abonnenter i starten. Det fine med Amedia er at de har lovt å finansiere oss lenge, sier han.