Zero: – Toyota fjerner bare dieselbilene ingen vil ha

I en pressemelding skriver Toyota at de vil slutte å produsere personbiler med dieselmotorer, men at større biler, som SUV-er og varebiler, fortsatt skal leveres med dieselmotor.

Fagsjef i miljøstiftelsen Zero, Kåre Gunnar Fløystad, mener det blir et definisjonsspørsmål om Toyota kan si at de kutter ut dieseldrevne personbiler.

– De dieselbilene som Toyota skal slutte å selge, er biler de ikke selger så veldig mye av. De skal fortsette å selge de dieselbilene vi kjenner fra Toyota, som Land Cruiser og Hilux, så de slutter bare med de bilene som ingen vil ha.

Skal fases ut

Det var Toyotas Europa-sjef, Johann van Zyl, som kunngjorde at den japanske bilgiganten skal slutte å selge personbiler med dieselmotor i Europa.

– Diesel skal fases ut fra våre passasjerbiler i 2018, sa van Zyl under et arrangement i Genève mandag.

Byen skal senere denne uken være vertskap for Europas første store bilshow i år.

– Vi skal slutte med å utvikle ny dieselteknologi for passasjerbiler, og fortsette å fokusere på hybridkjøretøy, fortsatte van Zyl.

I fjor var nær 15 prosent av alle bilene Toyota solgte i Europa dieselbiler, mot 30 prosent i 2012.

– Bekymret

En omfattende skandale rundt dieselkjøretøy, døpt «dieselgate», har ført til stor tvil rundt dieselteknologien.

Skandalen begynte med at Volkswagen høsten 2015 innrømmet at de hadde installert en programvare i 11 millioner dieselbiler, som førte til at bilene viste kunstig lave utslipp ved testing. Senere ble også Daimler mistenkt for å ha jukset med utslippstall.

Siden da har flere storbyer, blant annet Paris, kunngjort planer om å forby dieselbiler. Kina planlegger det samme. Det har rammet bilprodusentene som satset på diesel hardt.

– Jeg er bekymret, men det er vår jobb å løse disse problemene. Jeg er helt overbevist om at diesel vil oppleve en vekkelse, sier Volkswagen-direktør Matthias Müller i et TV-intervju med Reuters.

Fagsjef i miljøstiftelsen Zero, Kåre Gunnar Fløystad Foto: ZERO

Fløystad mener avsløringene rundt utslippsjukset til Volkswagen har hatt mye å si for utviklingen.

– Det er klart det skjedde en del ting på utviklingen av hel- og hydrogenbiler før Volkswagen-saken, men nå ser vi at de virkelig store bilkonsernene endret strategi, og skal fase helt ut salg.

Han viser også til at det i år kommer en ny måte å teste bilene på, som skal være mer riktig.

– Men skal man være helt sikker, må man velge bil med nullutslipp.

– Mange kan lære av Norge

De siste årene har salget av elbiler i Norge bare gått oppover. I 2017 ble det over 41 000 flere nullutslippsbiler i Norge.

I dag er Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, på møte med FNs klimapanel for å fortelle hvordan «Oslo-modellen» skal bidra til utslippskutt i hovedstaden.

Fløystad i Zero tror mange kan lære mye av Norges måte å jobbe på.

– Vi er et av de største markedene i verden for nullutslippsbiler, og det kommer mange til Norge for å se og lære. Vi forbyr fossil oppvarming fra 2020, har begynt å fase inn batterielektriske ferger, og gjør ting som kan være overførbart til andre land. Det er den klimapolitikken som har størst betydning.