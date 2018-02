Bakgrunnen for denne saken er at 70 tyske byer har høyere nivåer av gassen nitrogenoksid, NOX, enn det EUs regler tillater. Gassen gjør at folk med pusteproblemer rammes.

Tyske miljøorganisasjoner gikk til sak og krevde at landets byer må kunne innføre lokale forbud mot eldre dieselbiler som spyr ut mye NOX.

Seier for miljøorganisasjoner

FÅR FØLGER: Avgjørelsen i den føderale retten i Leipzig kan få store følger for tysk bilindustri. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

– Dette er en stor dag for ren luft i Tyskland, sier Jurgen Resch som leder miljøorganisasjonen Deutsche Umwelthilfe, DUH, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det var denne organisasjonen som satte i gang rettssaken, i første rekke mot storbyene Stuttgart og Düsseldorf.

DUH mener også at forbudet vil få tyske bilprodusenter til å satse skikkelig på å utvikle motorer som forurenser mye mindre.

Dommer Andreas Korbmacher oppfordrer lokale myndigheter til å unngå et lappeteppe av ulike regler.

Usikkerhet

FÆRRE: Det tyske forbudet kommer i første rekke til å ramme eldre dieselbiler som spyr ut mye av gassen NOX. Foto: Martin Meissner / AP

Men avgjørelsen i dag fører til stor usikkerhet for millioner av eiere av dieselbiler, fordi det ikke er klart hvordan det nye forbudet skal gjennomføres i praksis.

Aksjekursene til de tyske bilprodusentene gikk ned med en gang nyheten kom.

Etter dette vil det trolig bli mye vanskeligere å selge både nye og brukte dieselbiler.

I kjennelsen fra retten heter det også at «at visse tap må aksepteres» i forbindelse med det nye forbudet.

Men det understrekes at tiltakene som blir tatt i bruk må stå i forhold til problemene som skal løses.

Nederlag for Merkel

MOTSTANDER: Tysklands forbundskansler Angela Merkel har forsøkt å unngå et forbud mot dieselbiler i tyske byer. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Den tyske regjeringen og bilindustrien har arbeidet for å unngå forbud mot dieselbiler.

Den tyske bilindustrien er svært viktig for Tysklands samfunnsøkonomi.

Forbundskansler Angela Merkel frykter ifølge nyhetsbyrået Reuters at forbudet vil gjøre millioner av bilførere rasende og at det vil bli store problemer i byene fordi offentlig transport ikke vil klare å ta unna alle dem som må la dieselbilene stå.

Merkel har også blitt kritisert for sitt nære forhold til den tyske bilindustrien.

Blir forbudet utvidet?

I Tyskland kan forbudet mot dieselbiler tre i kraft i Stuttgart i september i år.

Deretter kan en lang rekke andre byer innføre det samme.

Det tyske forbudet kan muligens inspirere andre land til å intensivere kampen mot forurensende dieselbiler.

Den italienske avisa La Repubblica melder i dag at myndighetene i Roma vil innføre et forbud mot dieselbiler i sentrum fra 2024.

I Tyskland er det 15 millioner dieselbiler på veiene, og bare 2,7 millioner har den nyeste teknologien som kalles Euro-6.