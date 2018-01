Rekordår i salg av antall elbiler i fjor

Rekordene sto i kø under dagens fremlegging av salgstallene fra i fjor.

Ny rekord i antall solgte elbiler, ny rekord i salg av antall hybrider og samtidig kjøpte nordmenn biler med firehjulstrekk som aldri før.

Nedgang for dieselbiler

Tendensen er klar. Folk i Norge velger nå elbiler, hybrider framfor diesel og bensinbiler.

Det var en dramatisk nedgang i salg av diesel og bensinbiler i fjor, kunne Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken fortelle. Salgstallene for bilbransjen ble presentert på en pressekonferanse i dag.

Han understreker at så sent som i 2012 var dieselandelen på mer enn 64 prosent, så utviklingen mot mer miljøvennlige drivstoff har gått raskt.

I 2017 hadde 23,1 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, mens tallet for 2016 var 30,8 prosent, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Øyvind Solberg Thorsen er direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken. Foto: Nadir Alam / NRK

– I tillegg til de nye nullutslippsbilene nådde opp i et antall på over 33 000 biler, ble det bruktimportert 8.559 slike personbiler i 2017. Det betyr at den norske personbilbestanden økte med mer enn 41.000 nullutslippsbiler i 2017, sier han.

Uvanlig godt salg

Når det gjelder alle biltyper ble 2017 det tredje største salgsåret i historien. Det ble registrert 158.650 nye personbiler i Norge i fjor. Bare i 1986 og 1985 har nybilsalget i Norge vært høyere. Økningen i bilsalget er på 2,6 prosent i forhold til 2016.

– Det er uvanlig med høyt bilsalg i økonomisk trange tider, sa direktør Solberg Thorsen.

Andelen solgte biler med nullutslipp ligger nå på en andel på over 20 prosent. Han tror at andelen nullutslippsbiler dermed vil ligge på 25 prosent av nybilsalget i år. Det er svært få andre land som kan måle seg med en så høy andel elbiler.

Ti på topp

Salgstoppen når det gjelder elbiler her i landet ser slik ut. På toppen troner VW Golf.

Volkswagen Golf, solgte 6 639 elbiler i 2017

BMW i3, solgte 5 035 elbiler

Tesla Model X, solgte 4 748 elbiler

Tesla Model S, solgte 3 712 elbiler

Nissan Leaf, solgte 3 374 elbiler

Renault Zoe, solgte 2 533 elbiler

Hyundai IONIQ, solgte 1 840 elbiler

Mercedes-Benz B klasse, 1 444 elbiler

Opel Ampera-e, solgte 1 121 elbiler

Volkswagen e-up, solgte 866 elbiler

Elbilene og hybridene øker

Selv om andelen av salget når det gjelder elbiler altså er over 20 prosent er det lang vei til at den dominerer det totale antallet biler i Norge på samme måte.

Av en samlet norsk bilpark på rundt 2,7 millioner personbiler, utgjør rene elbiler drøyt 5 prosent, snaut 150.000.

Ifølge OFV hadde personbilene med hybriddrift i 2017 31,3 prosent markedsandel. I 2016 var markedsandelen 24,5 prosent.