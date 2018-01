Dieseleksos testet på mennesker i Tyskland

Testene var bestilt av en nå nedlagt miljø- og helseforskningsrguppe grunnlagt av Volkswagen, Daimler og BMW, skriver Stuttgarter Zeitung og Süddeutsche Zeitung.

Forskningsgruppen ville ha en studie av «kortvarig inhalering av nitrogendioksid av sunne mennesker».

Myndighetene tar avstand fra eksperimenter

Tysklands transportminister Christian Schmidt er kritisk til dieselforsøkene. Foto: JORG CARSTENSEN / AFP

Tysklands transportminister Christian Schmidt sier man overhodet ikke kan forsvare den slags virksomhet og ber de berørte bilprodusentene straks framskaffe detaljerte opplysninger om hva som er foregått.

Statsminister Angel Merkels talsmann, Steffen Seibert, sier at folks forakt for dette eksperimentet er fullt ut forståelig.

– Tester på aper, sågar på mennesker, er etisk sett totalt uforsvarlig. Dette reiser mange spørsmål som umiddelbart krever svar. Bilprodusentene er pålagt å redusere utslippene mer og mer, men de skal ikke forsøke å vise hvor ufarlige utslippene er ved å bruke aper og mennesker som forsøkskaniner, sier Seibert.

«Ingen reaksjoner»

Bestillingen kom mellom 2012 og 2015 og førte til at et institutt ved universitetssykehuset i Aachen undersøkte 25 personer etter at de hadde pustet inn ulike mengder nitrogendioksid.

Daimler tar «eksplisitt avstand» fra det menneskelige eksperimentet. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Testpersonene ble utsatt for avgassen i flere timer, men forskerne fant «ingen reaksjoner» på inhaleringen.

Daimler, som står bak bilmerker som Mercedes og Smart, gikk søndag ut for å ta «eksplisitt avstand» fra det menneskelige eksperimentet og fra forskningsgruppen selskapet var med på å stifte.

– Vi er sjokkert over omfanget av disse testene og måten de ble gjennomført på. Vi fordømmer dem på det sterkeste, sier Daimler i en uttalelse og legger til at forskningsgruppen har handlet i strid med Daimlers «verdier og etiske standarder».

Parkeringsplassen i Pontiac Silverdome i Michigan var i august 2017 fremdeles full av returnerte biler etter utslipps-skandalen i 2015. Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

Lot aper puste inn eksos

De tyske reportasjene kommer bare noen dager etter at New York Times avslørte at aper innesperret i et lufttett rom ble eksponert for eksos fra en Volkswagen Beetle i 2014.

– Vi er overbevist om at metodene som ble valgt den gangen var feil. Det hadde vært bedre å droppe testene i utgangspunktet, sa Volkswagen om apeforsøket.

I 2015 ble det avslørt at selskapet hadde manipulert tallene for utslipp av nitrogendioksid fra sine biler for å komme innenfor de amerikanske kravene.