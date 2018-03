Nå slår Oslo an som internasjonalt klimaforbilde med MDG-Lan i spissen

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg har den siste tiden måttet tåle mye kritikk og hets på hjemmebane, men mye kan tyde på at byråden er populær i utlandet.

FNs klimapanel har nemlig invitert miljøbyråden til klimakonferansen IPCC Cities i Edmonton Canada for å snakke om miljøpolitikken i Oslo. Konferansen er kjent som et nåløye å komme gjennom, særlig for mindre byer.

Avslår invitasjoner

NRK treffer Berg før avreise, og ifølge henne selv må hun ukentlig avslå invitasjoner.

– Det er stor oppmerksomhet rundt det som skjer i Oslo. Både fordi vi har høye klimamålsettinger, men også fordi vi har kommet veldig langt sammenlignet med andre byer. Vi får mange invitasjoner i uka, og er selektive på hva vi drar på, forteller hun.

Berg skal i dag fortelle hvordan Oslo skal kutte 95 prosent av utslippene sine innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

Mye av bakgrunnen for invitasjonen fra FNs klimapanel er et klimabudsjett, eller «Oslo-modellen»: For Oslo har som første by i verden lagt frem et eget budsjett for hvordan det skal kuttes i klimagassutslippene.

– Det viktigste jeg kommer til å trekke frem er hvor viktig klimabudsjettet er for å nå klimamålene våre, sier Berg.

Eneste by i tråd med Paris-avtalen

– Hvorfor ble Oslo invitert?

– Oslo har blitt invitert til å snakke om FNs første klimakonferanse om byer og klima. Årsak til det er våre høye målesettinger og at vi kanskje er den eneste byen i verden med mål i tråd med Parisavtalen.

En stor del av klimabudsjettet fremover dreier seg om å redusere biltrafikken og fase ut oljefyring.

– Vi ønsker oss at det bare er fossilfrie biler innenfor ring 3 innen 2024, sier Berg, og avviser at hun vil gå inn for et forbud.

– Har du tenkt på at kanskje ikke alle har råd til elbil, eller ikke har lyst til å sykle i minusgrader?

– Det er ikke sånn at man må sykle hele året hvis man ikke har lyst til det. Jeg tror at klimatiltakene vil gjøre byen bedre å leve i. De vil føre til bedre luft og mindre bilkø, sier Berg.

Usosial politikk

Kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal understreker at også de vil nå klimamålene uttegnet av Parisavtalen, men mener bilpolitikken i Oslo er usosial.

– Vi mener miljøpolitikken som føres er for dramatisk og går for raskt frem. Den største utfordringer at tiltakene med høye bompriser, parkeringsrestriksjoner og høy parkeringsbetaling rammer usosialt.

– Er klima- og miljøpolitikken i Oslo for ambisiøs?

– Ja, den er for utålmodig. Vi har nasjonale mål som mange lever greit med. Vi skal omstille oss, og det er de fleste med på. Men i Oslo skal man gå enda lengre. Det som skjer da er at innbyggerne blir motstandere av miljøpolitikken, sier Sagedal.