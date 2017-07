Vil forby fossilbiler fra 2040

Forbudet vil gjelde diesel- og bensinbiler, skriver BBC. Tiltaket er et ledd i å håndtere luftforurensing.

Det er også ventet at den britiske regjeringen vil annonsere et tilskudd på 255 millioner pund som skal hjelpe lokale distrikter med å takle utslipp fra dieselbiler. Det hele er en del av en klimapakke på tre milliarder pund.

De britiske ministrene begynte arbeidet med å utvikle en «ren luft»-strategi i mai. Strategien har deadline den 31. juli.

På lokalt nivå er det aktuelt å bygge om busser for å gjøre dem mer miljøvennlige, bygge om veier, og reprogrammere trafikklys for at trafikken skal flyte bedre.

Ifølge BBC er det antatt at forurensing bidrar til at 40.000 dør for tidlig hvert år i Storbritannia.

Samme vedtak i Frankrike

Tidligere denne måneden vedtok Frankrike å forby salg av fossilbiler innen 2040.

Miljøminister Nicolas Hulot annonserte planene som en ny forpliktelse til Parisavtalen, og kalte det kommende forbudet en «revolusjon».

I Norge har flere stortingspartier gått inn for å fase ut fossilbilene innen 2025.

I januar vedtok dessuten Enova og energiministeren å gi støtte til utslippsfrie lastebiler og varebiler i det som ble omtalt som «starten på slutten for fossilbiler».

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) spådde senere samme måned at kun hver andre nye bil som blir solgt i år er fossilbil.

Flere miljøorganisasjoner har hevdet at forurenset luft er en enorm helseutfordring i Norge, og i april i år hevdet Bellona i VG at Norge kan spare 47 milliarder kroner på helseregninger i året på å bytte ut fossilbiler med elbiler.