– Det er en skam at regjeringen vil trosse norsk og internasjonal lov og gjennomføre en ulovlig åpning, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur til NRK.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, mener det er en skam at regjeringen åpner for ulovlig åpning og utvinning etter havbunnsmineraler. Foto: WWF

Allerede i 2020 begynte Olje- og energidepartementet prosessen med å få åpnet opp den norske kontinentalsokkelen for utvinning av havbunnsmineraler.

Og i juni i år bekreftet Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at regjeringen åpner for å jakte verdifulle mineraler på havbunnen.

Regjeringen trosset dermed advarsler fra både miljøbevegelsen, flere internasjonale selskaper og forskere.

Nå mener miljøorganisasjonen WWF at en eventuell åpningsbeslutning bryter flere lover.

– Ulovlig åpning

Området regjeringen vil åpne opp for leting er på 281.000 kvadratkilometer og ligger i Barentshavet og Grønlandshavet.

Innenfor dette området kan det åpnes for leting etter havbunnsmineraler. Området dekker 592 500 km². Norges landareal er 385 000 km². Foto: Oljedirektoratet / NPD

En rekke havforskere og miljøorganisasjoner har pekt på at vi vet altfor lite om livet på havbunnen, og dermed ikke vet hvilken skade utvinningen vil skape.

– Gruvedrift på havbunnen er svært kontroversielt, og nå har 23 land bedt om at man trykker på pauseknappen, sier Andaur.

Nå kan det vise seg at Norge bryter flere lover ved åpne for leting og utvinning av mineraler på dyphavet.

På vegne av WWF har advokatbyrået Wikborg og Rein jobbet med å utarbeide en rapport om de juridiske konsekvensene knyttet til åpningen.

NRK har fått sett rapporten. Den mener det er knyttet betydelig juridisk usikkerhet til om de rettslige kravene til en åpningsbeslutning er oppfylt.

Rapporten trekker frem tre ulike forhold:

Mangler ved konsekvensutredningen

Norges internasjonale forpliktelser

Geopolitiske konsekvenser knyttet til Svalbardtraktaten

Enorme verdier

Grunnen til at regjeringen vil åpne for leting og utvinning, er at det ligger verdier for milliarder av kroner på den norske havbunnen.

Ifølge Oljedirektoratet ligger det 38 millioner tonn kobber og 45 millioner tonn sink på norsk sokkel.

Norge er ett av få land i verden som vil åpne for at selskaper leter etter mineraler på havdypet.

De tror det kan skape store verdier for landet vårt.

Fremover vil det være behov for mye mer mineraler, for å lage alt fra batterier til vindturbiner. Havbunnsmineraler blir derfor også ansett av flere som en mulig viktig brikke i det grønne skiftet.

– Mangelfull konsekvensutredning

Rapporten trekker blant annet frem at det ikke er gjennomført en grundig nok konsekvensutredning av en åpning.

– Er det en ting Høyesterett har vært klar på i miljøsakene som har gått for retten, så er det at i saker med store samfunnsmessige konsekvenser er kravet til grundighet i utredningene ekstremt høyt, sier Andaur.

Målet med utredningen er å belyse virkningene en åpning kan ha for miljøet og næringsrelaterte, økonomiske og sosiale virkninger.

Ifølge rapporten oppfyller ikke dagens konsekvensutredning dette kravet.

Den peker på områdets størrelse, og at utredningen i for liten grad har tatt hensyn til lokale miljømessige forhold som vil variere over det store området som foreslås åpnet.

Vi vet veldig lite om de sårbare økosystemene i dyphavet. Miljøbevegelsen frykter vi risikerer enorme miljøskader ved å grave på havbunnen. Foto: UiB – Centre for Deep Sea Research

– Kan skade Norges omdømme

Norge har også flere internasjonale forpliktelser knyttet til miljøkonsekvensutredninger.

En åpning kan medføre brudd på blant annet Århuskonvensjonen, Havrettskonvensjonen, Havbunnsmineralloven, Naturavtalen og Svalbard-traktaten.

Norges forpliktelser Ekspander/minimer faktaboks Espoo-konvensjonen og dens tilleggsprotokoll, SEA-protokollen, er internasjonale instrumenter som stiller krav til dens medlemsparter om gjennomføring av miljøkonsekvensutredninger (EIA) og strategiske miljøkonsekvensutredninger (SEA).



Manglende overholdelse av Espoo-konvensjonen og SEA-protokollen kan etterforskes av "the Implementation Committee", basert på for eksempel en klage fra en part. Århuskonvensjonen er implementert i norsk rett gjennom miljøinformasjonsloven, og har som målsetting å styrke retten den enkelte har til å leve i et miljø som sikrer helse og trivsel. FNs havrettskonvensjon av 1982 er en global konvensjon som regulerer rettsordenen for alle havområder. Traktaten regulerer de ulike maritime soner og staters rettigheter og forpliktelser i disse.



Som part i havrettskonvensjonen pålegges Norge en rekke plikter. Dette inkluderer plikten til å beskytte og bevare det marine miljøet. Svalbardtraktaten er en internasjonal avtale som sikrer «Norges fulle og uinnskrenkede» suverenitet over Svalbard. Traktaten fastsetter samtidig vilkår som Norge skal oppfylle i forvaltningen av området.



Svalbardtraktaten ble inngått 9. februar 1920 og trådte i kraft 14. august 1925, og er ratifisert av til sammen 44 land.



Det er imidlertid ikke alle stater og internasjonale fagmiljøer som er enige med Norges forståelse og anvendelse av Svalbardtraktaten, herunder blant annet Storbritannia og Nederland.

Norge kan altså risikere internasjonal etterforskning ved å ikke oppfylle de rettslige forpliktelsene.

Ifølge rapporten risikerer man at «den angripes og blir kjent ugyldig». WWF frykter dette skade Norges omdømme.

– Beslutningen om å igangsette gruvedrift i norske havområder kan få store konsekvenser ikke bare for natur og klima, men også for Norges omdømme, sier Andaur.

– En åpning betyr ikke utvinning

– Det eneste riktige å gjøre er å trekke tilbake forslaget, og anerkjenne at vi ikke har kunnskapen til å åpne ett eneste havområde for denne umodne industrien, sier leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) forsikrer at regjeringen kun vil starte utvinning av havbunnsmineraler hvis det kan gjøres på en forsvarlig måte. Foto: Lena Marja Myrskog / NRK

Hun sier det blir opp til Stortinget å «ta oppvasken hvis regjeringen fortsetter å ignorere samtlige miljømyndigheter og eksperter».

Regjeringen understreker at en åpning i seg selv ikke vil føre til utvinningsaktivitet på sokkelen.

– Det er kun hvis vi erfarer at en eventuell utvinning av havbunnsmineraler kan gjøres på en forsvarlig og bærekraftig måte, at vi vil gi godkjenning til planer for utvinning, sier statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) til NRK.

Regjeringen mener at det juridiske grunnlaget for konsekvensutredningen er bra nok for en åpningsbeslutning.